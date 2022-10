Marco Bellavia, ve lo ricordate ai tempi di Bim Bum Bam? Tenerissimo | VIDEO

In questi giorni non si fa altro che parlare del caso Marco Bellavia al GF Vip: l’ex conduttore è stato bullizzato all’interno della Casa dai suoi compagni, alcuni dei quali sono stati eliminati. Ma ve lo ricordate quando faceva Bim Bum Bam? Ecco un video che evocherà i vostri ricordi.

L’ex conduttore di Bim Bum Bam, Marco Bellavia, quest’anno cercava riscatto nel Grande Fratello Vip, dove purtroppo ha avuto una brutta esperienza, in seguito alla condivisione di alcuni problemi di depressione di cui soffre.

I compagni non hanno reagito come si aspettava, così ha abbandonato il gioco. I social sono tutti dalla sua parte e in tanti ricordano con affetto i tempi del programma per bambini. Ve lo ricordate?

La carriera di Marco Bellavia prima del Grande Fratello Vip

Marco Bellavia era da un po’ che era fuori dalle scene dello spettacolo italiano, forse per questo aveva deciso di rimettersi in gioco con il Grande Fratello Vip, per trovare riscatto.

Nel 1986, da giovanissimo, Marco Bellavia ha iniziato a lavorare per una serie di programmai televisivi, tra cui le serie “Love Me Licia” e “Arriva Cristina”, al fianco di Cristina D’Avena.

Questi lavori lo lanciano in un vortice di popolarità, che lo porterà poi a condurre Bim Bum Bam, famoso programma per bambini, dove rimarrà fino al 2001.

In quell’anno, viene chiamato da Rita Dalla Chiesa per partecipare a Forum, mentre nel 2002 diventa testimonial di Stranamore.

Dopo queste esperienze, di Marco non si vede più nulla in tv, si allontana dal mondo televisivo generalista, per lavorare come mental coach e imprenditore.

Marco Bellavia, com’era ai tempi di Bim Bum Bam? Un video ce lo ricorda

Marco Bellavia ha lasciato il GF Vip, dopo essere stato isolato e bullizzato dai compagni di gioco, dopo aver confessato di soffrire di depressione.

Il concorrente era stato emarginato, com’è palese dai video che girano ininterrottamente sul web, e due dei colpevoli, Giovanni Ciacci e Ginevra Lamborghini, sono stati cacciati dal programma.

Non è stato un esempio di buona televisione, come in tantissimi sui social hanno sottolineato, anche se al momento non ci sono ulteriori provvedimenti per gli altri concorrenti che hanno trattato male Bellavia.

In questi giorni i social sono pieni di messaggi di appoggio per Marco, tra cui anche alcuni video che ci ricordano com’era il conduttore ai bei tempi di Bim Bum Bam, quando ogni pomeriggio entrava nelle case dei bambini, tra gli anni ’80/90.

Ve lo ricordate Marco Bellavia quando faceva Bim Bum Bam?😍 Che nostalgia 🥺#MarcoBellavia pic.twitter.com/YrMFydxbUX — Miss Gossip (@Mariettamitica) October 5, 2022

In questo video, Marco era con Uan, uno dei pupazzi protagonisti del programma. Marco nel video parla con una piccola ascoltatrice che aveva esposto i suoi problemi in una letterina, prova a darle forza e dei consigli, tra cui quello di imitare un eroe dei cartoni animati per far affrontare le cose in un altro modo.

Forse anche per lui questo consiglio ora, in questo momento così difficile, sarebbe perfetto.