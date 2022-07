By

La Lazio si prepara alla nuova stagione grazie ad un mercato che fin qui ha regalato molte soddisfazioni ai tifosi biancocelesti. Tare e Lotito hanno rinforzato la squadra andando a prendere giocatori in grado di aumentare il tasso qualitativo della rosa.



Il grande colpo del mercato estivo biancoceleste è stato sicuramente Alessio Romagnoli, il centrale campione d’Italia andrà a rinforzare la linea difensiva di Maurizio Sarri con l’obiettivo di dare più solidità alla squadra.

Tare è ancora alla ricerca di un vice Immobile, l’attaccante campano è ormai una sicurezza ma avrebbe bisogno di un partner in grado di farlo rifiatare e all’occorrenza di giocare in coppia con lui.

Marcelo si propone alla Lazio

Stando alle ultime notizie riportate dai giornali spagnoli il fenomenale brasiliano Marcelo si sarebbe proposto alla Lazio per concludere la propria meravigliosa carriera.

La notizia di un possibile arrivo del brasiliano ha letteralmente fatto impazzire i tifosi di fede laziale che invocano a gran voce l’acquisto di Marcelo.

Il classe ’88 non ha di certo bisogno di presentazioni, fenomenale tecnicamente e con una grande capacità offensiva Marcelo ha fatto la storia del Real Madrid, andando a vincere per 5 Champions League con la maglia del Galacticos.

Nelle ultime stagioni il brasiliano ha avuto qualche problema fisico ed ha perso il ruolo di titolare della corsia di sinistra diventando il sostituto ideale di Mendy nello schieramento difensivo di Carlo Ancelotti.

Marcelo qualche mese fa ha salutato il Real Madrid alzando, da capitano, la quattordicesima Coppa dei Campioni nella storia del club spagnolo diventando con 25 trofei il giocatore più titolato nella storia dei blancos.

Inutile dire come in Italia Marcelo farebbe ancora la differenza e la speranza di tutti noi è quella di vederlo presto nella nostra Serie A.

Tare e Lotito lavoreranno in questi giorni per regalare ai propri tifosi un colpo importante che andrebbe a garantire tanta leadership all’interno di uno spogliatoio che ha bisogno di personalità per gestire i momenti chiave della stagione.

L’entourage di Marcelo ha proposto il calciatore alla società capitolina ed ora si aspetta un’offerta ufficiale da parte di Lotito, attesa nelle prossime ore.

Il club biancoceleste vuole rispondere al colpo Dybala con un acquisto importante che possa ricaricare l’ambiente dopo un’annata caratterizzata da molti alti e bassi.

I prossimi giorni saranno decisivi ma mai come quest’anno Marcelo è veramente vicino a sbarcare in Italia per portare il suo infinito talento nella nostra Serie A.