Marcello Messina, ve lo ricordate al trono over? Ecco che fine ha fatto oggi

Gli amanti di Uomini e Donne si ricorderanno certamente di Marcello Messina, uno dei cavali più amati e apprezzati del parterre maschile. E’ stato un personaggio super discusso, ma che ha lasciato il segno all’interno dello studio del dating show di Canale 5. Ma che fine ha fatto? Non ci crederete mai: scopriamo di più.

Marcello Messina, uno dei cavalieri più amati e seguiti del trono over di Uomini e Donne. Grazie alla sua eleganza e sensibilità è rimasto nel cuore degli spettatori del dating show di Canale 5. Lo abbiamo visto diverse volte al centro dello studio per via delle feroci lite con un altro protagonista del programma, Armando Incarnato.

Per non parlare della sua frequentazione con Ida Platano, che purtroppo non è andata a buon fine. Da diverso tempo è completamente scomparso dai riflettori e in molti sperano di rivederlo all’interno dello studio. Ma lo sapete che fine ha fatto dopo il suo abbandono da Uomini e Donne? Non ci crederete mai: scopriamo di più.

Marcello Messina: il suo percorso a Uomini e Donne

Marcello Messina decise di partecipare a Uomini e Donne per cercare l’anima gemella. Il suo percorso è stato veramente tormentato, non solo per le continue litigate con Armando Incarnato ma anche per la breve frequentazione con Ida Platano, terminata perché lui decise di abbandonare la trasmissione:

“Credo che in questo contesto non riesco a dimostrare realmente quello che sono. Ma non ho bisogno di questa sedia per provare dei sentimenti“.

Fuori dal programma aveva conosciuto una donna di nome Viviana. I due sembravano molto affiatati e innamorati, ma dopo pochi mesi hanno comunicato la loro rottura. A seguito di ben 6 mesi di intensa storia d’amore, si sono lasciati a causa di una mancanza di compatibilità caratteriale. Ma ora che si sono perse completamente tracce, i telespettatori si chiedono che fine abbia fatto: scopriamo di più.

Marcello Messina, che fine ha fatto? Impensabile

Poco tempo fa, si vociferava di un ritorno di Marcello Messina nello studio di Uomini e Donne, ma i fan sono rimasti delusi perché dopo l’inizio del programma, il cavaliere non è tornato nel parterre maschile del trono over.

Quindi, in molti si sono chiesti che fine abbia fatto. Dal suo profilo IG abbiamo visto che è ritornato con la sua ex compagna, Viviana. I due sono ritornati insieme e attraverso delle foto pubblicate su IG sono apparsi più affiatati che mai. Per cui, non c’è la possibilità che Marcello torni a Uomini e Donne, dato che oggi è di nuovo felicemente fidanzato.