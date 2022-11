A due anni dalla morte, la città di Napoli ricorda Maradona con fiaccole e calcetto: il calciatore è sempre nel cuore dei tifosi partenopei.

Maradona ricordato a Napoli con fiaccole e calcetto. Il calciatore moriva il 25 novembre 2020 a 60 anni e, da allora, i tifosi non hanno smesso di ricordarlo. Giocatore iconico, idolo della città partenopea, al Pibe de Oro sono stati dedicati cimeli al bar, ubicato in Piazzetta Nilo, che oggi è chiuso per lutto. Organizzati anche pellegrinaggi al murales dedicato al calciatore argentino.

Sono passati due anni dalla morte di Diego Armando Maradona, che si spense il 25 novembre 2020 a 60 anni. I tifosi napoletani, che lo hanno da sempre nel cuore, hanno organizzato pellegrinaggi al murales che ritrae il giocatore argentino, da sempre icona del calcio mondiale e, soprattutto, napoletano.

Fiaccolate, tornei di calcio e necrologi che omaggiano il Pibe de Oro nel giorno della sua morte, dopo la quale, inoltre, lo Stadio San Paolo fu intitolato a Maradona. I tributi sono davvero tanti da parte dei tifosi che lo osannano da sempre.

Il calciatore, infatti, è entrato nel cuore dei partenopei, che, da sempre, lo seguono, in quanto è stato il giocatore che ha permesso al Napoli di vincere due scudetti in pochi anni, una Coppa Italia, una Coppa Uefa e una Supercoppa Italiana.

Gli eventi in programma per la commemorazione del calciatore argentino

La fiaccolata è stata organizzata all’estero dello Stadio Maradona, alla quale si potrà partecipare a partire da stasera alle ore 21, nel piazzale antistante la Curva B. Inoltre, gli attivisti del centro sociale Scugnizzo Liberato di Montesanto hanno organizzato un appuntamento del Maradona Cup Junior, al quale parteciperanno i bambini della città, provenienti da diversi quartieri.

I proventi derivanti da queste iniziative, come sottolineano gli organizzatori, saranno utilizzati per le attività sociali e sportive che saranno realizzate in futuro. Il Bar Nilo, come vi abbiamo anticipato, resterà chiuso per lutto, mentre nel centro città sono stati affissi diversi necrologi che omaggiano Maradona a due anni dalla morte.

Inoltre, sono esposti diversi cimeli del campione che fungono da vera e propria attrazione, sia per i tifosi più incalliti, sia per i turisti che visitano la città partenopea e i Decumani.

Ai Quartieri Spagnoli, ci saranno pellegrinaggi ai murales dei Quartieri Spagnoli nella zona denominata Piazza Maradona, che viene visitata spesso non solo dai tifosi ma anche da altri esponenti del mondo del calcio. La SSC Napoli, inoltre, ha elaborato il proprio contributo alla memoria del calciatore con un post in cui ha scritto “D1eg0 eterno“.