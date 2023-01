Mara Venier, il triste annuncio a Domenica In: “Non ce l’ha fatta” | Silenzio in studio

Mara Venier lo ha annunciato proprio a Domenica In sconvolgendo tutti. Il silenzio in studio è stato eloquente e davvero commovente.

Un momento davvero tristissimo è avvenuto nel corso della trasmissione di Rai 1. Mara Venier era commossa e ha coinvolto tutto il pubblico in studio.

Il triste annuncio avvenuto in diretta

Il triste annuncio della scomparsa di un noto personaggio italiano ha scosso il mondo dello sport e dello spettacolo italiano. Domenica In, il popolare programma televisivo condotto da Mara Venier, ha dedicato un momento di riflessione alla sua memoria e alla sua carriera straordinaria.

Mara Venier ha espresso il suo cordoglio e ha ricordato alcuni dei momenti più significativi della sua vita. Ha anche sottolineato il coraggio e la determinazione nella lotta contro la malattia, dimostrati fino all’ultimo giorno della sua vita.

Ecco alcune delle parole pronunciate dalla conduttrice:

“Oggi desideriamo ricordare un grandissimo uomo e un vero campione. Abbiamo lottato assieme a lui, ma sfortunatamente non ce l’ha fatta.”

Il ricordo della conduttrice è stato davvero commovente e ha spinto il pubblico in studio a rispettare un momento di silenzio.

Mara Venier gli dà addio a Domenica In

Durante la trasmissione di “Domenica In”, Mara Venier ha voluto ricordare un personaggio dello sport scomparso di recente. Stiamo parlando dell’allenatore di calcio ed ex calciatore Gianluca Vialli.

Mara lo ha fatto con parole toccanti, evocando i suoi trascorsi calcistici e le sue qualità umane. Ha anche mostrato alcune immagini dell’ex calciatore e ha letto alcune parole di cordoglio ricevute dai suoi amici e colleghi.

Vialli è stato ricordato da tantissimi vip, come ad esempio Fedez. Il cantante ha definito Vialli una persona straordinaria che gli è stata molto vicina e gli ha offerto un aiuto inaspettato.

Ha detto di non aver mai pianto al telefono con una persona che non conosceva, ma che condivideva lo stesso dolore, poiché entrambi hanno dovuto affrontare lo stesso tipo di intervento chirurgico per patologie diverse. Fedez riferisce di essere molto dispiaciuto per non essere riuscito a incontrare Vialli e a fare una foto insieme, mostrando la cicatrice dell’intervento.

A Domenica In è partito un applauso spontaneo da parte del pubblico, dopo che la regia ha trasmesso una clip sull’ex calciatore che ci ha lasciati il 6 gennaio per via di una malattia.

Altre parole pronunciate da Mara Venier sono state le seguenti:

“grande affetto per il nostro Gianluca. con i membri dello staff di domenica in e con il pubblico, desidero inviare un abbraccio anche alla compagna e alle due figlie.”

La morte di Gianluca Vialli ha lasciato un vuoto nel settore sportivo e in quello dello spettacolo, ma la sua memoria resterà viva nei cuori di tutti coloro che facevano parte della sua vita.

Vialli ha lasciato la moglie Cathryn White, con cui aveva avuto due figlie: Beatrice e Matilda, alle quali era legato e che adesso vivranno per sempre con il ricordo del padre, un campione conosciuto in tutto il mondo sportivo.