Mara Venier, il figlio è conosciutissimo: non l’aveva capito praticamente nessuno

Mara Venier la regina della televisione italiana ha un figlio molto conosciuto (e bellissimo) ma in pochi lo associano a lei. Siete curiosi di scoprire tutto su di lui?

Mara Venier è una delle conduttrici televisive più amate, chiamata “zia” da tutti quanti i vip e non solo. Una donna simpatica, intelligente e ironica che durante le sue trasmissioni riesce sempre a tirare fuori il meglio da ogni persona. Le sue interviste sono tra le più seguite, perché ogni personaggio si lascia andare e non teme alcuna domanda sentendosi a casa. Lasciando un attimo da parte la Venier conduttrice, scopriamo insieme chi è il figlio conosciutissimo.

Chi sono i figli di Mara Venier

Come accennato, Mara Venier è una conduttrice amata dal pubblico italiano e anche dai personaggi televisivi. Molto attiva su Instagram, mostra sempre le foto dei suoi cari durante le giornate di relax condividendo la gioia con i suoi follower.

La vita privata di Mara Venier non è segreta ma, allo stesso tempo, non si conoscono alcuni particolari che riguardano il figlio maschio. La primogenita Elisabetta Ferracini è conosciuta anche a livello mediatico, figlia del modello Federico Ferracini.

La conduttrice ha avuto la prima figlia quando aveva 18 anni e ancora oggi la vediamo spesso in televisione. Prima conduttrice di Sollettico, programma Rai per bambini, e poi vicina alla madre in moltissime trasmissioni.

La maggior parte delle persone credono infatti che la Venier abbia una sola figlia, mentre sono due i suoi grandi amori.

Come accennato, il primo marito è stato Federico Ferracini. Si sono sposati nel 1971 ma nel 1968 hanno avuto la bellissima Elisabetta. Frequenta successivamente il padre del suo secondogenito, per poi sposare Jerry Calà in seconde nozze.

Il loro matrimonio è durato solo tre anni, ma l’affetto – l’amicizia e la stima tra i due è ancora molto forte ancora oggi. Nel 2006 Mara sposa il suo attuale marito Nicola Carraro.

Paolo Capponi: scopriamo insieme tutto sul figlio di Mara Venier

Il secondogenito di Mara Venier si chiama Paolo Capponi, nato dalla relazione con l’attore noto PierPaolo Capponi. Il rapporto non è stato sempre facile, cambiando poi direzione alla nascita del piccolo Claudio nel 2017.

Oggi madre e figlio sono più uniti che mai e Mara è grata per avere una famiglia così bella e unita. Il nipotino Claudio è l’amore grande di tutti quanti e la Venier mostra spesso dei momenti insieme postando video e foto su Instagram.

Paolo è un attore di cinema, teatro e televisione tanto che spesso non viene associato alla sua talentuosa madre. Il bell’attore somiglia moltissimo a suo padre, famoso ai tempi per essere uno degli attori più richiesti e amati. Come accennato, il rapporto tra madre e figlio è stato molto complicato agli inizi per poi ritrovarsi e amarsi intensamente.