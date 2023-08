Manuela Carriero sarà la nuova tronista di Uomini e Donne

Tra poche settimane il programma Uomini e Donne di Maria De Filippi riprenderà con la nuova stagione. Nelle ultime ore è stata svelata la nuova tronista, Manuela Carriero, 34 anni, conosciuta nel piccolo schermo per aver partecipato nel 2021 al programma Temptation Island.

La sua presenza al suo programma di Maria De Filippi è stata resa nota dalle pagine social di Uomini e Donne. Dopo Cristian e Brando è stata svelata anche la 34 enne conosciuta perché due anni fa aveva partecipato al programma Temptation Island con il fidanzato Stefano Sirena.

Chi è Manuela Carriero

Sulle pagine social è stato pubblicato il suo video di presentazione dove in pochi minuti racconta la sua personalità, le sue passioni, i suoi hobby e la fine di una relazione importante.

“Vengo da una famiglia problematica, per forza di cose sono cresciuta in fretta”.

Queste le parole della futura tronista 34 enne, la quale si racconta a cuore aperto confessando di provenire da una famiglia che in passato ha avuto delle disavventure e che per tale motivo è stata costretta a vivere in una comunità per minori.

Al compimento della maggiore età lasciò la casa famiglia dove alloggiava e riuscì ad avere l’affidamento dei suoi due fratelli minori in attesa che la madre guarì dalla depressione e ottenne un alloggio popolare, la quale all’età di 35 anni si è ritrovata vedova e piena di debiti.

La partecipazione a Temptation Island

Manuela Carriero conferma la sua partecipazione alla nuova stagione di Uomini e Donne, pronta a fare battere il suo cuore. Alcuni la ricordano perché nel 2021 ha partecipato a Temptation Island insieme al fidanzato dell’epoca, Stefano Sirena.

La coppia, però, dopo il falò di confronto decise di non uscire insieme e proseguire la loro relazione e Manuela, quindi, decise di lasciare il programma insieme al tentatore che aveva conosciuto nel villaggio, Luciano Punzo. La loro storia d’amore, però, si concluse dopo qualche mese.

Nel video di presentazione, pubblicato nella pagina Instagram di WittyTV, Manuela ha confessato di essere si trasferita da poco tempo nella Capitale subito dopo la fine di una importante storia. Adesso, però, è pronta per ricominciare in una nuova avventura sedendo alla corte di Maria De Filippi.