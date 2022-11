By

Attraverso la nuova manovra, gli articoli passano da 156 a 174. Per Ronzulli gli emendamenti sono pochi ma di buona qualità.

Resta fissa quindi la soglia per il Pos a 60 euro mentre verranno utilizzati anche 50 milioni di euro per terminare la metro C nella città di Roma.

La firma di Sergio Mattarella

Dal Quirinale è arrivata la notizia tanto attesa: Sergio Mattarella ha firmato la legge di bilancio.

Stiamo parlando proprio di quel testo che all’inizio era stato bollinato dalla ragioneria dello Stato.

Attraverso questa manovra viene quindi eliminato l’obbligo di accettare i pagamenti digitali con carta e bancomat fino a 60 euro.

Inoltre, gli articoli passeranno da 156 a 174. Giorgia Meloni ha convocato tutti i sindacati, ossia CISL, Uil, CGIL e Ugl, dando loro appuntamento al 7 dicembre alle ore 12:30 prezzo Palazzo Chigi.

E questo ciò che hanno rivelato delle fonti sindacali. Una riunione a cui prenderanno parte anche alcuni ministri economici.

L’incontro tra Giorgia Meloni e i capogruppi della maggioranza di Palazzo Chigi è durata circa 80 minuti. Ed è a questo riguardo che il capogruppo della Lega alla camera, Riccardo Molinari, ha affermato che le priorità della Lega sono state soddisfatte ampiamente all’interno della legge di bilancio.

Ciò che adesso si vuole fare è quello di realizzare un testo definitivo così da migliorare la situazione il più possibile.

“Tutte le forze politiche sono soddisfatte, nel lavoro di commissione e di Aula cercheremo di portare qualche miglioria ma niente di stravolgente perché il testo già risponde alle nostre aspettative. Ci siamo dati un metodo di lavoro sulle scadenze e i tempi di lavoro”. Sono queste le parole di Molinari.

Egli inoltre continua affermando che stanno già valutando il calendario del mese di dicembre per attuare i vari decreti.

Hanno già iniziato a fare alcune ipotesi su come riuscire ad impostare il lavoro all’interno dell’aula. Infatti sarà questo un mese molto impegnativo in cui non si parlerà soltanto della manovra ma si darà molto spazio anche alla Nato, ai decreti giustizia e all’aiuto quater.

Su questo argomento si è espressa anche la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli la quale ha affermato che insieme hanno definito il time table in modo da organizzare perfettamente tutto lo svolgimento dei lavori parlamentari.

Infatti, sotto l’attenzione della camera, c’è anche il decreto Calabria- Nato insieme al Decreto di giustizia poiché le scadenze sono sempre più brevi.

Nel momento in cui viene chiesto se Fi ha avuto garanzie sui propri emendamenti, Ronzulli risponde che non hanno parlato nei dettagli dei vari emendamenti in quanto Fi ha intenzione di presentare alcune proposte.

Queste sono inerenti alla decontribuzione per le assunzioni dei giovani e sulle pensioni minime anche se per il momento non c’è nessuna garanzia.

Stanziati 400 milioni di euro per gli emendamenti

Il MEF ha messo a disposizione 400 milioni di euro per finanziare tutti gli emendamenti proposti all’interno della nuova legge di bilancio.

E questo ciò che è stato riferito da alcune fonti Parlamentari che hanno rilasciato delle interviste al portale dell’Ansa.

Inoltre sono stati messi a disposizione 50 milioni di euro per ogni anno a partire dal 2023 fino al 2025 per la realizzazione di alcuni tratti della metro C di Roma.

Invece, per gli anni 2026/2027 potranno essere utilizzati i 100 milioni di euro all’anno erogati mentre dal 2028 al 2029 si parla di 200 milioni all’anno.

Dal 2030 al 2031, la cifra annuale messa a disposizione è di 500 milioni per poi aumentare a 450 milioni per il 2032.

Infine, per fare in modo che venga garantita la costruzione del piano complessivo delle opere inerenti ai giochi olimpici e paraolimpici che si terranno nel 2026 a Cortina Milano, la manovra prevede una spesa di 400 milioni di euro divisi come esegue: