Un grave incidente è accaduto in un fast food di Cassino. La vittima è un operaio che stava mangiando un hamburger e si è ritrovato all’interno della carne dei chiodi. Aperta un’inchiesta.

L’uomo è stato subito ricoverato in ospedale e sottoposto a intervento chirurgico per la rimozione del chiodo dall’intestino.

Cassino: un panino “ai chiodi”

Era seduto lì, al fast food e stava consumando tranquillamente il suo hamburger. Quando all’improvviso ecco sentire qualcosa di metallico in bocca e, in particolare, qualcosa che gli tocca un molare e glielo spezza.

Questo è ciò che è accaduto ad un operaio che, mangiando, ha ingoiato due chiodini. Uno è riuscito a sputarlo via, ma l’altro purtroppo l’ha ingoiato. Ed è stato proprio a causa di questo qui che ha ingoiato che è stato immediatamente ricoverato in ospedale e sottoposto ad intervento chirurgico per la rimozione dello stesso dal suo intestino.

È accaduto lunedì sera, quando l’uomo si è recato nel fast food a fine giornata di lavoro, affamato ed ha ordinato il suo hamburger. Si trattava di un panino a doppio strato che l’uomo, dopo averlo ordinato, stava mangiando. All’improvviso, un rumore metallico che sente sotto i denti. Sputando il tutto, ha notato che all’interno della carne c’era un chiodino.

Ma purtroppo non era il solo, perché l’altro l’aveva già ingoiato insieme ad un altro pezzo di panino che aveva già ingoiato precedentemente. È stato subito soccorso dal personale sanitario del 118 ed è stato condotto in ospedale. Qui i medici lo hanno subito sottoposto a Tac ed hanno riscontrato la presenza del chiodo all’interno dell’intestino.

Da qui la necessità di un immediato intervento chirurgico per rimuoverglielo. L’uomo è stato operato nella notte. La Polizia invece ha posto sotto sequestro il locale ed ha sequestrato ogni singolo alimento presente all’interno delle cucine e nelle celle frigorifero.

L’uomo è stato immediatamente operato

Il locale stesso è stato chiuso in via precauzionale per consentire ulteriori indagini e capire come siano potuti finire due chiodi all’interno dell’hamburger servito all’operaio. Distrazione? Dimenticanza, o c’è dell’altro? Questo è quello che chi sta indagando sulla vicenda vuole scoprire.

Non solo un molare spaccato dal primo chiodino che l’uomo è riuscito a sputare via grazie al suo essersene accorto. Ciò che ha notevolmente preoccupato il personale del 118 arrivato sul posto, era l’altro chiodino che è stato scoperto solo dopo che l’uomo stesso è stato sottoposto a Tac e che ne ha riscontrato la sua presenza all’interno dell’esofago.

L’operaio non si era accorto della sua presenza e lo aveva ingoiato insieme ad un altro boccone di cibo. Per questo, immediatamente operato, il corpo estraneo è stato prontamente rimosso dal suo corpo. Ora sta bene, ma è ancora ricoverato in ospedale.

Il sequestro da parte della Polizia di tutti gli alimenti presenti all’interno delle celle frigorifere del locale, la chiusura del locale stesso ed, anche, il sequestro del panino che l’uomo stava mangiando, porterà a far luce e chiarezza a chi sta indagando su come tutto questo possa esser accaduto.