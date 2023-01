Il maltempo e il freddo glaciale stanno flagellando l’Italia da Nord a Sud. La settimana appena finita sembrava esser l’ultima, ed invece non è così. Ci sono alcune regioni che sono in allerta freddo e neve.

Accanto al freddo, anche il vento è protagonista. La situazione nelle varie regioni d’Italia, fra allerta gialla o arancione.

Maltempo: il freddo in tutta Italia

Un’Italia che si uniforma dal punto di vista meteorologico. Freddo e gelo in tutto il nostro paese, accanto al vento che, artico, soffia un po’ ovunque. Nella giornata di oggi, allerta di colore giallo in cinque regioni mentre, molti sono i comuni italiani, specie nelle zone più interne del territorio, che hanno deciso di chiudere le scuole.

Abruzzo, Molise, Campania, Umbria e Basilicata oggi hanno in vigore l’allerta gialla, mentre in Emilia Romagna e nelle Marche l’allerta è di colore arancione. La neve anche a bassa quota e anche il vento sembrano non voler abbandonare il nostro territorio.

Ma è in Emilia Romagna che la situazione è più allarmante rispetto alle altre regioni. Scuole chiuse in alcuni comuni in provincia di Modena, specialmente nelle zone montane. Anche l’entroterra della provincia di Rimini si trova nella stessa situazione. Alcuni comuni del riminese, stanotte hanno registrato forti nevicate che, in alcune zone, ha raggiunto anche i due metri di accumulo. A soffrire maggiormente sono i comuni della Valmarecchia.

Disagi anche nelle zone di San Leo, Pennabilli, Poggio Torriana, sempre in provincia di Rimini. Tante le persone isolate nelle loro case che sono ricorse all’aiuto dei Vigili del Fuoco perché rimaste chiuse nelle loro case a causa proprio dell’accumulo di neve.

Situazione critica in Emilia Romagna

Anche il lungomare romagnolo è stato colpito dal maltempo. Chiuso quello di Cesenatico, mentre la Protezione Civile che l’allerta gialla è prorogata fino a mercoledì 25 gennaio.

La neve è arrivata anche nelle zone interne della Toscana e, in particolare nella zona della provincia di Arezzo e nei comuni interni, molte sono le scuole chiuse. Nel Comune di Chiusi, in molte zone la corrente è saltata e il primo cittadino ha invitato i suoi concittadini a evitare di uscire di casa e ad usare l’auto solo in casi di estrema necessità.

Forti raffiche di vento anche nelle Marche che stanno causando criticità diffuse in diverse zone. Nella zona di Arquata del Tronto, già colpita dal terremoto di qualche anno fa, sono intense le nevicate. Ad Ancona e nella sua provincia, ad insistere è la pioggia intensa, accompagnata, come dicevamo, da forti raffiche di vento. Vento che ha causato la caduta di alberi sia in città, ma anche nella cittadina confinante di Osimo.

Anche il Sud colpito dalla neve

Ghiaccio presente anche sulla Strada Statale Adriatica, che ha reso ancora più difficoltosi e difficili i collegamenti fra la costa e le zone interne. In provincia di Fermo, il maltempo ha colpito in particolare Proto San Giorgio e Porto sant’Elpidio. Mentre a Senigallia, a preoccupare è nuovamente il fiume Misa che, dopo la piena, ha iniziato ad abbassare i suoi livelli di guardia.

Anche in Abruzzo la situazione non è delle migliori. Nella città de L’Aquila le lezioni sono sospese, a causa delle nevicate abbondanti che sono cadute e continuano da alcune ore. Anche qui, il sindaco ha invitato i cittadini ad uscire solo se necessario.

Neve e maltempo anche al Sud, da giorni flagellato. In Basilicata scuole chiuse a Potenza dove la neve sta cadendo ininterrottamente da ieri sera. Neve anche in provincia di Foggia, sulle vette più alte dell’Appennino. Scuole chiuse anche in 10 Comuni in Molise, con particolari criticità anche per la viabilità nella zona di Campitello Matese.