Emergenza maltempo anche in Calabria, dove da questa mattina è stata diramata l’allerta arancione.

Il dramma si è verificato, a seguito delle forti raffiche di vento, che hanno raggiunto i 100 Km orari, in Via San Giuseppe, zona Sbarre Inferiori. Questa mattina è stato anche chiuso al pubblico il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, per via dei danni arrecati alla recinzione del cantiere. La struttura è stata poi riaperta poco dopo le 13.

Emergenza maltempo non solo in Emilia-Romagna. Da questa mattina è allerta arancione in Calabria, dove si è registrata la prima vittima. Un uomo – di cui non sono state ancora rese note le generalità – ha perso la vita dopo essere stato travolto e ucciso da un albero in via San Giuseppe, nel quartiere Gebbione. Le raffiche di vento hanno raggiunto i 100 chilometri orari, sradicando l’arbusto che hanno preso in pieno la vittima.

Sul posto sono accorsi vigili del fuoco e sanitari del 118, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. In altre zone della città di Reggio – la più colpita dal maltempo – il vento ha abbattuto diversi alberi. Questa mattina è stato chiuso al pubblico il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, per via dei danni arrecati alla recinzione del cantiere. La struttura è stata poi riaperta poco dopo le 13. Disposta anche la chiusura di tutti i cimiteri cittadini.

L’emergenza in Emilia-Romagna

La situazione resta più drammatica in Emilia-Romagna, dove il numero degli sfollati ha raggiunto quota 15mila. Come riferisce Tgcom24, purtroppo le previsioni meteo per le prossime ore non lasciano ben sperare, visto che è prevista ancora pioggia, con un violento ciclone in arrivo dalla Tunisia. L’allerta rossa è stata prorogata fino alle 21 di domenica sera. In provincia di Ravenna questa mattina è precipitato un elicottero impegnato per controllare le linee elettriche. A bordo viaggiavano 4 persone. Uno di loro è rimasto feriti, gli altri – miracolosamente – illesi.

#Ravenna, soccorse dai #vigilidelfuoco quattro persone, tre illese e una ferita, a bordo dell’elicottero di una ditta privata che ha avuto un incidente a Belricetto. In corso le operazioni di messa in sicurezza dell’area #20maggio pic.twitter.com/QNborWzHio — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 20, 2023

Nel Ravennate è stato evacuato oltre il 16% del territorio comunale e in tutta la Regione almeno 36mila persone hanno dovuto lasciare le loro case.

Il numero dei Comuni emiliani coinvolti dai danni del maltempo si avvicina ai 100, tre volte in più rispetto al terremoto del 2012.

Intanto l’Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) ha deciso di sospendere il pagamento delle bollette di luce e gas a favore delle popolazioni dell’Emilia-Romagna colpite dall’alluvione. Per avere maggiori informazioni, i cittadini e le imprese potranno contattare i numeri verde: 800.999.500 per le famiglie e 800.999.700 per le imprese.

Intanto nelle prossime ore è previsto l’arrivo di Giorgia Meloni nelle zone colpite dalla catastrofe. Giorgia Meloni ha infatti deciso di anticipare il suo rientro in Italia dal Giappone, dove è attualmente impegnata per prendere parte al G7. Solidarietà alla popolazione emiliana è arrivata anche dai leader oltreconfine. Macron e il presidente Biden hanno espresso la loro vicinanza alle persone colpite dalla catastrofe ambientale e hanno promesso aiuti concreti per la popolazione.