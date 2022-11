Maltempo in arrivo: allerta gialla in cinque regioni

Avverse condizioni meteo in arrivo. Secondo l’ultimo bollettino diramato dalla protezione civile, in data odierna, cinque regioni sono in uno stato di allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico a causa del maltempo in arrivo.

L’allarme è scattato per la Campania, Calabria, Basilicata e le isole di Sicilia e Sardegna. Invece nel versante ligure sono attese in serata forti precipitazioni che potrebbero interessare anche il Lazio e la regione Veneto.

Nuova ondata di maltempo in arrivo

Un inizio di settimana di fine novembre all’insegna dell’instabilità meteorologica. Sembra più che lecito dato che manca poco più di un mese al Natale e il freddo quest’anno sembra essere arrivato fortemente in ritardo.

Per la giornata di oggi la Protezione civile ha diramato uno stato di allerta gialla a causa del maltempo in ben cinque regioni. Si prevedono forti precipitazioni che potrebbero provocare allagamenti e rischio idrogeologico. Le località interessate sono Calabria, Campania, Basilicata e le isole Sicilia e Sardegna.

Secondo uno studio della Coldiretti condotto da una banca dati europea sulle condizioni meteorologiche avverse, solo nel mese di novembre sono 134 i fenomeni violenti che hanno colpito l’Italia con forti precipitazioni, bombe d’acqua e tempeste di vento sino ad arrivare a pericolose trombe d’aria.

Lo stato di allerta gialla

Dopo le ultime notizie arrivate nel fine settimana dal Cilento che ha provocato danni e disagi nelle città di Agropoli e Castellabate, prosegue ancora l’ondata di maltempo scendendo più a sud e interessando le regioni di Calabria, Sicilia e Sardegna.

Già dalle prime luci di questa mattina le Isole Eolie sono state colpite da una violenta grandinata durata 15 minuti causando gravi danni alle coltivazioni e inondando delle strade che si sono trasformate in fiumi torrenziali, rendendo difficile la circolazione a causa di detriti.

Allagamenti si sono registrati a Lipari, l’isola più grande e più abitata e al momento sono stati interrotti i collegamenti marittimi con Alicudi, Filicudi e Ginostra.

In Sardegna, invece, la protezione civile ha diramato lo stato di allerta sino alla giornata di martedì dove si prevedono forti precipitazioni, avvisando l’intera popolazione di limitare gli spostamenti solo se strettamente necessari.

Bombe d’acqua intense

Nelle ultime ore e per le prossime 24 ore le regioni meridionali saranno colpite da forti precipitazioni. Dopo i danni causati nel Cilento anche il sindaco di Bitonto, in provincia di Bari, ha disposto una ordinanza dove si è resa necessaria la riduzione della circolazione dei veicoli in una delle strade principali della cittadina a causa di una bomba d’acqua che ha provocato la caduta di una parte del marciapiede e di un muretto.

Per la giornata di oggi si prevedono forti precipitazioni anche in Toscana, nella regione laziale del Golfo di Gaeta; al nord sono attesi forti venti di scirocco e probabile acqua alta nella laguna di Venezia.