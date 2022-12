Maltempo, allerta gialla in 10 regioni d’Italia

Mancano quasi 10 giorni al Natale e dopo che il nostro Paese è stato colpito per mesi da ondate di caldo anomalo, finalmente sono arrivate le temperature in linea con il periodo. Secondo l’ultimo bollettino, il maltempo colpirà diverse regioni con forti precipitazioni e temporali.

La protezione civile per la giornata di oggi ha diramato allerta di tipo arancione per la Calabria per rischio idrogeologico, invece molte regioni d’Italia sono in una fase di criticità di colore giallo.

Il maltempo in Italia

Dalle prime luci di questa mattina molte regioni dello stivale si sono risvegliate con forti precipitazioni, alcune anche di carattere temporalesco. La nuova perturbazione proveniente dal settore ovest sta colpendo, in queste ore, le regioni centro-meridionali, soprattutto quelle del versante tirrenico.

La protezione civile, infatti, per la giornata di oggi, 14 dicembre, ha diramato un bollettino di criticità sia giallo per 10 regioni che arancione per la Calabria. Una buona parte del paese, quindi, colpita dal maltempo.

I fenomeni più intensi saranno caratterizzati da piogge con quantitativi cumulati deboli o abbastanza moderati. Invece, negli Appennini e nella Pianura Padana, arriveranno le prime nevicate, segno che la stagione invernale oramai è giunta alle porte.

La situazione in Calabria e al Sud

Per la giornata di oggi è stata diramata dalla protezione civile un’allerta arancione per la regione Calabria per rischio idrogeologico. Secondo il portale meteo.it, sono previste forti precipitazioni nella fascia tirrenica, che parte dalla Toscana fino a scendere alle coste calabre.

Mentre al Nord il freddo è arrivato puntuale con temperature gelide, complice anche i primi fiocchi di neve sulle Alpi, al sud si registra una situazione abbastanza anomala dove il termometro registra 20 gradi in Sicilia, con giornate prettamente primaverili.

Una Italia spaccata in due, tra il freddo delle regioni settentrionali e il caldo di quelle meridionali, tra il gelo e le prime nevicate al nord, le piogge che stanno interessando la zona tirrenica e il cielo sereno e asciutto all’estremo sud.

Secondo i meteorologi, questa situazione tornerà a ritornare uniforme durante il fine settimana, quando ci sarà in gran parte dello stivale cielo prevalentemente soleggiato.

Le previsioni durante le feste

Ancora è presto per diramare dei bollettini circa le previsioni meteo durante queste festività natalizie, mancano 10 giorni pieni al giorno di Natale e ogni pronostico risulterebbe essere precipitoso.

L’unica cosa certa è che ormai le tendenze sono cambiate, non ci sono più le temperature di una volta: sicuramente, potremo aspettarci la giornata del 25 meno fredda rispetto gli anni precedenti.