Malore per Massimo Mauro: ricoverato d’urgenza in ospedale

Attimi di paura per Massimo Mauro, l’ex calciatore della Juventus e del Napoli è stato colto da un malore mentre giocava a padel in Calabria. Trasportato in codice rosso presso la struttura ospedaliera più vicina, dalle prime indiscrezione pare essere fuori pericolo.

Il dirigente sportivo, 61 enne, si è sottoposto a un intervento d’urgenza di angioplastica a Catanzaro. Lui stesso, in un comunicato, ha riferito di stare bene ed è tenuto sotto controllo dai medici.

Il racconto di Massimo Mauro

Dopo lo spavento, l’ex calciatore e oggi opinionista Mediaset, Massimo Mauro, ha raccontato alla “Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport”, di cui è presidente, gli attimi di paura mentre giocava a padel durante la sua vacanza in Calabria.

L’ex calciatore di Juventus e Napoli è stato colto da malore mentre si stava godendo attimi di relax. Tanta paura per il dirigente sportivo ma grazie al tempestivo intervento dei soccorritori è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Catanzaro a cui è stato sottoposto a un intervento di angioplastica.

“In ospedale sono stati bravissimi e lo sono tuttora, Vengo seguito bene e coccolato”.

Queste sono state le sue prime parole dichiarate dopo il malore, rassicurando tutte le persone a lui vicine. L’ex calciatore è ormai fuori pericolo ma rimane costantemente monitorato dai medici dell’ospedale calabrese.

Massimo Mauro si trovava in una struttura balneare di Catanzaro quando ha iniziato a sentirsi male; inizialmente ha pensato a una indigestione ma dagli accertamenti i medici gli hanno riscontrato un infarto in corso.

L’intervento di angioplastica

L’ex calciatore di Juve e Napoli, Massimo Mauro, dopo lo spavento per l’infarto avuto mentre giocava a padel in un lido di Catanzaro, in Calabria, ha raccontato di essersi sottoposto a un intervento di angioplastica.

Si tratta di una metodica utilizzata in ambito cardiologico per dilatare un restringimento alle coronarie in maniera tale da ridurre il flusso del sangue al cuore, mediante uno o più gonfiaggi di un catetere a palloncino. L’angioplastica è una procedura che si esegue in anestesia locale ed è un intervento mini invasivo.

Massimo Mauro, classe 1962, è stato il fondatore, insieme a Gianluca Vialli, della Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport, una ONLUS impegnata soprattutto nella lotta contro la sclerosi laterale amiotrofica.

Dopo l’attività agonistica da calciatore ha ricoperto la carica da presidente del Genoa dal 1997 al 1999; successivamente è diventato opinionista sportivo nei salotti Mediaset