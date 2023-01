Mai utilizzare il cellulare in bagno, ecco cosa potrebbe accadere: rischiosissimo

Cellulare in bagno, ecco perché non dovresti utilizzarlo. Ciò che potrebbe accadere è rischiosissimo per la tua salute. Fai attenzione.

Sai che non dovresti mai portare il cellulare in bagno con te? Quello che può succedere è pericoloso. Leggi e stai particolarmente attento: le conseguenze possono essere irreparabili.

Cellulare, quando la tecnologia diventa dipendenza

Viviamo tutti in una era moderna e supertecnologica, dove la dipendenza da cellulari, tablet e Pc aumenta giorno dopo giorno. Pur essendo la tecnologia qualcosa di positivo e vantaggioso per l’uomo, essa presenta sicuramente anche il rovescio della medaglia.

Ogni giorno, anche i più piccoli, si ritrovano a trascorrere ore e ore sui cellulari creandosi persino una realtà o una vita parallela, che li isola da tutto e tutti. La stessa cosa succede anche per gli adulti.

Ormai la comunicazione è ridotta all’osso, agli incontri fisici si preferiscono quelli virtuali, più comodi e semplici anche da organizzare. Il cellulare poi, è un accessorio (perché tale lo possiamo definire) di cui è impossibile fare a meno.

C’è chi è smartphone dipendente. Chi non riesce a staccarsi da questo aggeggio nemmeno un secondo, nemmeno al momento di andare in bagno. A questo proposito, sai che non dovresti mai portare con te il cellulare quando vai al bagno? La ragione ti lascerà senza parole. Siamo sicuri che non lo farai più: la tua salute è a rischio.

Perché non si deve usare lo smartphone in bagno

I dipendenti dal cellulare lo sanno benissimo: è impossibile staccarsi dallo smartphone anche al momento del bisogno. Persino in bagno il nostro accessorio di fiducia viene con noi. E’ più fedele di un cagnolino: ovunque andiamo, lui è con noi.

Eppure sai che non dovresti utilizzare il cellulare in bagno? La ragione è piuttosto seria: è a rischio la tua salute. Secondo gli esperti, è una cattiva abitudine utilizzare il cellulare anche quando si è al bagno e ci sono tante ragioni a sostegno di questa tesi.

La prima che ti segnaliamo? La proliferazione dei batteri. Come hanno dimostrato alcuni studi condotti presto l’Università dell’Arizona, nel bagno si sviluppano tanti batteri enterici e agenti patogeni che possono finire sullo schermo del nostro cellulare.

Ti lasciamo immaginare che cosa succede se esci dal bagno senza disinfettare il tuo smartphone: ti ritroverai il cellulare contaminato da microbi patogeni. Attenzione dunque, quando vai in bagno, su quali superfici appoggi il tuo cellulare.

Se proprio non puoi fare a meno di lasciarlo in una stanza diversa, quando esci dal bagno oltre che le tue mani disinfetta anche il tuo cellulare. Un altro problema è quello delle emorroidi.

Secondo alcuni studi condotti dalla American University of Hospital and Research Federation, le emorroidi dipendono alcune volte anche dal fatto che si trascorre troppo tempo seduti sulla tavoletta del WC.

Spesso le persone passano oltre mezz’ora magari solo perché sono intente a giocare o a messaggiare. Ebbene, sappi che più a lungo sarai seduto sulla tavoletta del WC, al cellulare, e più alto diventa il rischio di sviluppare le emorroidi.

E della postura scorretta che si viene a impostare, ne vogliamo parlare? Stare piegati e con le ginocchia in flessione per lungo tempo non va bene, il tuo corpo potrebbe risentirne così come la tua schiena.

Gli esperti consigliano di sollevare il ginocchia, mantenere una posizione accovacciata e utilizzare uno sgabellino per rialzare le gambe, quando si va al bagno. Insomma, come puoi vedere, si tratta proprio di una questione di salute.

La dipendenza da smartphone può essere pericolosa e può compromettere anche il tuo benessere. Almeno al bagno concediti del tempo solo per te stesso. Dimentica per qualche minuto lo smartphone che sicuramente non scappa via. E tu, eri al corrente di quanti problemi è in grado di creare il cellulare?