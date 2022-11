Mai rompere le uova sul bordo della padella: pochi sanno quanto sia rischioso farlo

By

Si tratta di un’operazione che facciamo in automatico: rompere le uova sul bordo della padella. Eppure, non andrebbe fatto. Vediamo perché.

Rompere le uova sul bordo della padella è un gesto inconsapevole che viene fatto per sporcare meno possibile. C’è però un motivo molto importante che spiega il perché non andrebbe mai fatto.

Uova: alimento fondamentale per la dieta

Stando a quanto affermato dai nutrizionisti, le uova sono fondamentali per la nostra dieta e andrebbero consumate un paio di volte la settimana. I loro benefici per la salute sono diversi e sono relativi, in particolare, all’apporto proteico che esse conferiscono.

A ciò va aggiunta la facilità di preparazione. Oltre ad essere sempre disponibili, una volta acquistate e riposte in frigorifero, sono versatili e si prestano alla realizzazione di svariate ricette, siano essere semplici o più complesse. Basti pensare alla velocità di preparazione di un uovo fritto in padella. Proprio quando si è in procinto di friggere l’uovo, molti di noi scelgono di rompere il guscio proprio sul bordo della padella appena posta sul fuoco a riscaldare.

Questa operazione, in realtà, può rivelarsi molto pericolosa per la salute di chi lo fa. Vediamo perché.

Non romperle sul bordo della padella: il motivo

Le uova dovrebbero essere conservate secondo delle regole ben precise. Ad esempio, anche se nel supermercato vengono tenute fuori dai frigoriferi, una volta portate a casa, sarebbe bene metterle al fresco. Inoltre, andrebbero tirate fuori pochi minuti prima di essere cucinate. Questa operazione è necessaria affinché non si creino al suo interno dei batteri causati dallo sbalzo termico.

E ancora. Il guscio delle uova non andrebbe mai lavato. Essendo poroso, infatti, potrebbe facilitare l’ingresso di batteri che potrebbero rivelarsi pericolosi per la salute. Un’altra operazione non dovrebbe essere fatta: quella di rompere il guscio sul bordo della padella. Non si tratta soltanto di buone maniere ma di un errore che potrebbe compromettere la nostra salute.

Le uova, infatti, potrebbero essere contaminate da salmonella, un batterio che potrebbe portare infezioni all’apparato digerente, provocando diarrea, vomito e contrazioni addominali. Nei casi più gravi, potrebbe essere necessario chiedere l’aiuto di un medico.

Se l’uovo in questione dovesse essere contaminato, rompendolo sul bordo della padella, significherebbe far passare il batterio dal guscio alla padella fino al piano cottura e alle nostre mani. Vero è che in cottura il rischio di contrarre il batterio si può abbassare.

Se si vogliono consumare le uova crude meglio cucinare quelle acquistate da una persona fidata, conservate fuori dal frigo oppure quelle pastorizzate.

Il modo corretto di rompere le uova, dunque, è quello di romperle su un piano o un bordo apposito e poi separare i due lati del guscio con le dita. Il recipiente dove si è andato a rompere l’uovo e le mani andrebbero puliti tempestivamente.

I più esperti, invece, potrebbero cimentarsi nell’apertura dell’uovo utilizzando una sola mano. Per farlo è necessario dare un piccolo colpo su un piano e tenere l’uovo tra indice e pollice. Il pollice dovrebbe essere inserito nel bordo e tirare il guscio all’indietro facilitando la fuoriuscita di albume e tuorlo.