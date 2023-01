Mai più water sporco, il rimedio che risolverà tutto in una frazione di secondo

By

Grazie a questo metodo possiamo dire addio allo sporco ostinato sul nostro water. Ecco di quale si tratta.

La nostra casa è il posto dove ci piace vivere in armonia e facciamo di tutto per tenere puliti gli ambiente specie quelli che riguardano la nostra intimità come la camera da letto e il bagno.

Inoltre, avere una casa pulita aiuta anche la mente ad essere più rilassata e ordinata e aiuta anche nei compiti quotidiani, ma non sempre si può sconfiggere lo sporco ostinato e quindi dobbiamo procedere con alcuni rimedi.

Water: ecco come pulirlo secondo un metodo particolare

Tra questi abbiamo i detergenti che sono sempre sugli scaffali dei nostri supermercati e dei negozi di igiene per la casa, ma a volte questi non funzionano fino in fondo e siamo costretti a provarne degli altri.

Molte volte, la colpa non è né nostra né dell’inefficacia di questi prodotti ma bensì dello sporco che si va ad insinuare anche nelle parti più impensabili per poi rimanere per molto tempo.

Uno dei luoghi dove lo sporco è più presente è il bagno, per via del fatto che è il posto dove facciamo i nostri bisogni e dove ci prendiamo cura di noi stesso e quindi molto spesso ci sono residui di calcare.

Questo va a depositarsi sui rubinetti o sulle docce del nostro bagno e dobbiamo trovare dei metodi casalinghi per rimuoverlo del tutto come quello che vede l’uso di una pallina di carta stagnola.

Inoltre, sulle guarnizioni di water, bidet e della doccia possiamo trovare un alone nero, che altro non è dovuto che all’ossidazione del silicone ed è difficile rimuoverlo perché si potrebbe rimuovere questo elemento.

Il metodo infallibile

Tra l’altro, il bagno è uno dei luoghi dove gli odori possono provocare disgusto per via non solo di quello che possiamo trovare nel wc ma anche degli odori che possono esalare da questo.

A volte, però, il problema non è dovuto ai nostri bisogni ma dalle fogne che specie nelle giornate piovose tendono ad innalzarsi e a far fuoriuscire il tanfo tanto indesiderato nelle nostre case.

Ma esiste un rimedio per evitare tutto ciò, basta prendere una mascherina chirurgica semplice e tagliare una delle due estremità e aprirla per bene facendo in modo che sembri un sacchetto.

All’interno ci inseriamo prima del riso e poi del detersivo chiudendo il tutto con la corda dell’estremità che abbiamo tagliato dalla nostra mascherina per poi prendere un vasetto di vetro e pulirlo per bene.

Dentro questo vasetto, ci mettiamo altro riso e altro detersivo e chiudiamo con il tappo ermetico. Fatto questo attaccheremo vicino al water il sacchetto creato mentre il vasetto sul cassetto del water.

Così avremo il nostro water sempre pulito e profumato e eviteremo che gli odori possano dare fastidio a chiunque entri nel nostro bagno e il riso tratterà tutta l’umidità e quindi i residui di calcare diminuiranno come quelli delle gocce di condensa.

Provate questo metodo e vedrete come il vostro wc tornerà pulito come appena lavato.