Mai mettere queste piante sul davanzale della finestra: moriranno tra pochi giorni

Non bisognerebbe mai mettere queste piante sul davanzale come ornamento, perché in pochi giorni morirebbero.

Nella maggior parte delle case degli italiani ci sono piante e fiori che impreziosiscono gli interni. Si tende a prediligere qualche varietà con dei bei fiori colorati, che possano durare per tutto l’anno e assicurare un colpo d’occhio perfetto. Tuttavia, sarebbe meglio seguire sempre i consigli dei vivaisti perché alcune piante gradiscono determinate collocazioni in casa. Queste, per esempio, non dovrebbero mai essere messe sopra il davanzale della finestra di casa per non farle morire subito.

Piante da non posizionare mai sul davanzale

Avere delle piante in casa è sicuramente un ottimo modo per impreziosire gli spazi, dare un tocco armonioso regalato dalla natura e apportare serenità. Il davanzale sembra collocato davanti alla finestra appositamente per appoggiarci alcune piante.

Ci sono delle varietà che però non possono assolutamente essere appoggiate in quello spazio, perché la luce diretta potrebbe bruciare le loro foglie e rendere la crescita difficile. Non solo, alcune di queste prediligono poca luce e una umidità costante: metterle sul davanzale servirebbe solo a farle morire nell’immediato.

Quali sono queste piante da non mettere mai sul davanzale?

Orchidea

È una pianta dai fiori bellissimi che non dovrà mai essere posizionata sul davanzale, perché ha bisogno di continua umidità. Non solo, la luce diretta che arriva dalla finestra potrebbe bruciarla e farla morire entro poche ore. Se la finestra è inoltre esposta a Sud sarà necessario fissare una tenda, così che i raggi del sole non la colpiscano direttamente.

Si ricorda che la temperatura interna non dovrà mai superare i 24°C così da averla bella e sana tutto l’anno.

Cactus di Natale

Una pianta molto particolare che ama la luce ma non quella diretta del sole. Deve inoltre restare lontana da ogni tipo di fonte di calore, con temperatura interna non superiore ai 21°C di giorno e non oltre i 18°C di notte.

È possibile metterla vicino alla finestra ma mai sul davanzale, comunque al riparo dalle correnti di aria che sono dannose per questo tipo di pianta.

Stelle di Natale

Pianta prettamente invernale e tipica delle feste natalizie, diventa un ottimo simbolo e regalo per augurare positività e prosperità. Ci sono alcune regole che devono essere seguite al fine che viva tutto l’anno, come tenerla lontano dal davanzale dove sotto è posizionato un termosifone acceso.

Inoltre le correnti d’aria possono essere dannose, così come una temperatura superiore ai 21°C.

Ciclamino

Il ciclamino è una pianta bellissima e colorata che odia il caldo e la luce diretta. Per questo motivo il davanzale non è propriamente il luogo ideale in inverno e in estate.

Ottima la posizione nell’ingresso con una temperatura ventilata sui 16°C. Non ci sono spazi per lei? Optate per il davanzale con finestra situata a Nord e il ciclamino ringrazierà.

Amaryllis

Questa è una pianta che richiede luce ma non diretta, inoltre non sopporta le fonti di calore che possono seccarla dopo poche ore.

Non è tutto, questa pianta è consigliata a chi ha il pollice verde perché deve essere spostata a seconda dell’ambiente e anche del clima con temperature che non devono mai superare i 26°C.