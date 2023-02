Mai buttare via le vecchie calze, come riutilizzarle in maniera utile

By

Vecchie calze, non buttarle! Piuttosto riutilizzale. Sai come possono tornarti utili in maniera intelligente? Con questa tecnica risparmi un sacco di soldi.

Come riutilizzare le calze vecchie o bucate? Ti presentiamo il metodo che ti cambierà la vita. Ecco come risparmiare tanti soldini e creare qualcosa di estremamente utile.

Indumenti vecchi, come creare qualcosa di utile

Quanti scatoloni di panni vecchi hai anche tu nel tuo armadio, pronti per essere donati o buttati via? Sappi che anche i vestiti usurati o che non indossi più possono ritornarti super utili.

Con la tecnica del riciclo o l’arte del fai da te, che tanto sta spopolando in Italia, puoi mettere mano alla tua creatività e realizzare cose che si riveleranno non soltanto esteticamente carine ma anche ottime per te o la tua casa.

Sai che riciclare ti consente di risparmiare tanti soldi? Ogni cosa può tornare ad avere nuova vita, basta soltanto un po’ di ingegno o di fantasia per creare qualcosa di incredibile.

Per esempio, quante volte ti sei ritrovata a buttare le tue calze perché sfilate, vecchie o usurate? La prossima volta siamo sicuri che aspetterai prima di gettarle. Anche esse possono tornarti estremamente utili. Sai che cosa puoi fare con le tue vecchie calze? Te lo diciamo noi.

Come riutilizzare le calze vecchie

Le calze di filo, quelle velate, sono tra gli indumenti più acquistati al mondo. Le donne le trovano pratiche e comode da indossare sotto gonne, vestiti ma anche pantaloni. Perfette per far sfilare la scarpa, sono alleate del sesso femminile.

Quante volte però esse si rompono? Con estrema facilità, senza dubbio. Si smagliano davvero velocemente. Se anche tu hai nel tuo cassetto tante calze vecchie o usurate, aspetta prima di buttarle perché esse possono tornarti utilissime, soprattutto se hai intenzione di non metterle più.

Sai che cosa puoi creare con le calze vecchie? Te lo diciamo noi subito. Procurati per prima cosa due paia di calze e tagliale in prossimità delle cuciture – in pratica dovrai fare uscire 3 calzini o più- e inizia ad annodarle tra di loro con l’utilizzo di una spilla da balia.

Comincia ad intrecciarle come se volessi realizzare per l’appunto una treccia. Fatto questo passaggio, avvolgi questa treccia intorno ad una forbice abbastanza grande. Continua ancora ad intrecciare le tue calze vecchie servendoti anche di ulteriori paia di calze qualora dovessi necessitarne.

Una volta fatto questo, ti ritroverai con un cordone. Sfrutta anche la pancierina delle calze: avvolgila su se stessa e inizia a ritagliarla in forma circolare – anche in questo caso te ne serviranno diverse – cuci le estremità e riempi l’interno con l’ovatta.

Procurati ora un pezzo di tessuto piuttosto ampio e della forma che preferisci – può essere quadrato o rotondo – e partendo dal centro di questa stoffa, con l’aiuto di una macchina da cucire, inizia a raggomitolare tutto intorno il cordone di calza precedentemente realizzato.

Con le palline di calza create, inizia a realizzare un contorno al tuo cordone intrecciato usando sempre ago e filo o, ancora meglio per velocizzare i tempi, una macchina per cucire.

Procurati poi un filo di corda piuttosto lungo o altro materiale che preferisci, taglialo a striscioline e incollalo da dietro le palline. Fatto: cosa hai realizzato? Un centrino moderno e carino da esporre sulla tua tavola.

Hai visto che cose straordinarie si possono creare con indumenti vecchi o usurati? In questo caso, con alcune paia di calze vecchie è stato possibile dare sfogo alla fantasia e realizzare un oggetto esteticamente carino da esporre in casa o perché no, anche da regalare.

Tu proverai questa tecnica di riciclo? Siamo sicuri che se seguirai ogni passaggio, diventerà anche per te un gioco da ragazzi. Ricorrere al fai da te, ci fa risparmiare e riutilizzare ciò che non ci serve più.