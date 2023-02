Maglione a collo alto con il colletto molto tirato, come sistemarlo in 3 minuti

I maglioni a collo alto sono irrinunciabili quando fa molto freddo. Eppure, può capitare che il collo cede e non è più ben teso. Vediamo come rimediare.

Se di lana pura, i maglioni a collo alto tendono a perdere la loro forma originale. Sistemiamoli efficacemente in pochi minuti.

Collo alto: perché si abbassa

Il collo alto nei maglioni ci permette di avere sempre una parte del corpo molto sensibile al freddo, coperta a dovere, senza utilizzare sciarpe o altri rimedi. I maglioni con questa tipologia di collo, possono essere realizzati nei materiali più disparati.

Purtroppo, però, con l’utilizzo, soprattutto se il materiale di cui è fatto il collo alto è naturale (come la lana), si potrebbe perdere la forma tirata che lo contraddistingue e che ci evita di patire il freddo.

Per fortuna, si può ovviare ad un collo alto cadente, utilizzando una tecnica da cucito molto semplice, che non ti ruberà più di tre minuti ma che ti permetterà di poter utilizzare ancora il tuo maglione a collo alto, in modo efficace. Oppure, servirà a rendere più comodo il collo alto dei maglioni ai bambini insofferenti che non vogliono tenerlo su.

Scopriamo la tecnica in oggetto di seguito. Siamo sicuri che una volta imparata, non la lascerai più.

Come rimediare

Per prima cosa, ti servirà del filo di cotone elastico dello stesso colore del tuo maglione oppure, se lo preferisci, a contrasto. Si può trovare in commercio in qualsiasi merceria. Dopo averlo scelto, avvolgilo sulla rocchetta della tua macchina da cucire. Quest’ultima costituisce un valido alleato per lavori di questo tipo.

Dopo aver impostato il numero 5.00 sulla tua macchina, metti il collo alto sotto di essa, procedendo a cucire il bordo superiore esterno. Realizzerai una cucitura che coinvolge tutto il perimetro. Poi, ripeti la cucitura un paio di centimetri sotto la prima, sempre sul collo alto del tuo maglione. Effettua un giro completo e poi ripeti un’altra volta.

I giri dovrebbero essere fatti su tutta la circonferenza del collo. Per un collo alto classico, generalmente, ne bastano cinque. Alla fine, lega insieme tra di loro, il lato di filo lasciato dal primo giro con l’ultimo, rifinendo a mano con l’ago. Tutta la lunghezza del collo dovrà essere coinvolta.

E’ facile intuire che, a lavoro ultimato, avrai ottenuto un collo elastico che si adatta a qualsiasi tipologia di calzata, senza cadere in alcun modo. Il collo alto aderirà alla pelle perfettamente, senza opprimerla ma adeguandosi ai movimenti della persona.

Naturalmente, se non si dovesse disporre di una macchina da cucire, potrebbe essere più difficile replicare questo trucco facile e veloce. In quel caso, potrebbe essere necessario rivolgersi ad una sarta professionista.