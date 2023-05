Madonna di Trevignano, la veggente è tornata al santuario tra i fedeli

C’era molta attesa oggi, per capire se la presunta veggente Gisella Cardia si sarebbe presentata o meno al santuario della Madonna di Trevignano. La donna è apparsa, dopo le polemiche che l’hanno investita nei giorni scorsi, tra ritenute d’acconto non versate e le analisi dei Ris sulla statuetta della Madonna lacrimante presunto sangue. A scortare la “santona“, delle guardie del corpo.

Oggi, come ogni 3 del mese, centinaia di persone si sono assiepate sulla collina di via Campo delle Rose a Trevignano Romano per assistere alla comparsa della Madonna e della presunta veggente Gisella Cardia. Non tutti erano sicuri, date le polemiche che negli ultimi tempi l’hanno travolta, che lo avrebbe fatto, invece verso le 2 del pomeriggio è arrivata, accompagnata da delle guardie del corpo. Dopo aver trascritto verso le 15 i messaggi della Vergine Maria, si è allontanata protetta da bodyguard e fedeli.

Madonna di Trevignano, Gisella Cardia fa la sua comparsa al santuario e trascrive un messaggio per i fedeli

Le persone hanno iniziato ad arrivare al santuario di Trevignano Romano intorno alle 13, in attesa di veder comparire Gisella Cardia, la presunta “santona” a cui la Madonna lascerebbe dei messaggi. Un atto che avviene ogni 3 del mese e che continua ad attirare centinaia di fedeli.

Benché non tutti fossero convinti che si sarebbe presentata, a causa delle aspre polemiche dei giorni scorsi, su ritenute d’acconto non pagate e possibili imbrogli, oggi verso le 14 la donna ha fatto la sua comparsa, accompagnata da guardie del corpo.

Intorno alle 15, poi, ha ricevuto il messaggio della Vergine Maria, e dopo averlo trascritto, si è allontanata scortata dai bodyguard, e protetta da dei fedeli, non prima di averli ricevuti e baciati, con una di essi che si è accasciata al suolo dall’emozione.

“La Madonna dice: figli miei sono madre di misericordia. Non abbiate paura. Sono sempre accanto a voi. Pregate sotto la croce del mio Gesù affinché possa aprire i vostri cuori. L’umanità sta andando verso l’autodistruzione. Pregate molto, la purificazione sarà dura ma necessaria. Amen” questo il messaggio che la Vergine Maria avrebbe affidato a Cardia, che lo ha letto dopo il rosario collettivo.

Chi è Gisella Cardia, la presunta veggente a cui parla la Madonna di Trevignano

53 anni, ex imprenditrice con alle spalle anche una condanna in primo grado a due anni per bancarotta fraudolenta per una vicenda risalente a 10 anni fa, Maria Giuseppa Scarpulla, questo il vero nome della santona, continua a far discutere per le presunte apparizioni della Madonna a cui avrebbe assistito e dalla quale ottiene messaggi rivolti ai fedeli.

Sposata con Gianni Candia, di cui ha preso il nome, ha ottenuto il terreno sul quale è stato edificato il santuario grazie a un lascito di un signore, oggi pentitosi del gesto, in seguito a una presunta grazia ricevuta. Qui la veggente riceverebbe i messaggi dalla statua riportata da Medjugorje e raffigurante la Madonna.

Per molti si tratta solo di una millantatrice, e ieri ha voluto dire la sua durante una lunga intervista rilasciata a Gaston Zama de Le Iene. La donna ha spiegato di aver riportato la statua dopo averla comprata durante un viaggio nella cittadina bosniaca, e di aver ricevuto il primo messaggio da parte sua nel 2016: “Apri le porte di casa tua perché io ti manderò tante persone per essere convertite, mi aveva detto la Madonna nel 2016. Qui, in questa casa, sono entrate cento persone per pregare. Era necessario un luogo più grande, così abbiamo trovato il terreno” ha spiegato.

E sulla parte riguardante le donazioni da parte di ex fedeli, sia lei che il marito si sono difesi bollandole come falsità, e affermando di aver usato il denaro ricevuto per acquistare panche, mettere un gazebo e un bagno sul terreno dove è posizionata la statuetta.

L’uomo lavorerebbe nel settore delle telecomunicazioni, mentre lei regalerebbe rosari ai bisognosi, anche se le fonti di Fanpage.it parlano invece di un vero e proprio chiosco con gadget dai diversi prezzi firmati con la dicitura Madonna di Trevignano. “La Madonna appare come vuole, quando vuole a chi vuole. E se questo fa male agli altri mi dispiace ma non posso farci niente” ha dichiarato durante l’intervista televisiva.