Macchina da cucire, il trucco della bustina di thè che le sartorie non vogliono svelarti

Macchina da cucire, tu lo conosci il trucco della bustina di thè? Ecco perché potrebbe tornarti utile. Ti sveliamo un segreto di cui non potrai più fare a meno.

Ecco la tecnica utilizzata dalle sartorie ma che nessuno vuole svelarti: il trucco delle bustine di thè ti farà rimanere senza parole.

Macchina da cucire, come un semplice strumento ti rivoluzione la quotidianità

Non siamo nate tutte casalinghe perfette. Le donne, ogni giorno, si ritrovano a districarsi tra casa, lavoro e famiglia. Tutte cercano di fare al meglio tutto, ma non abbiamo un libretto di istruzioni universale che valga per ognuna.

C’è chi è più brava a cucinare, chi a rassettare perfettamente e chi invece è un mostro a cucire. Tu, in quale categoria rientri? A proposito di cucire. Ti sarai ritrovata sicuramente anche tu in casa una macchina da cucito.

Magari ti è stata regalata, forse era della nonna o semplicemente l’hai acquistata per passione. Questo strumento così antico ma al contempo moderno, non è di facile utilizzo. Bisogna essere davvero brave e dotate di una certa manualità per utilizzare questo aggeggio che agli occhi di tante è quasi una stregoneria.

Eppure, tantissime sono le donne che si servono della macchina da cucire non soltanto per rammendare. Conosci, per esempio, la tecnica delle bustine da thè? Ecco perché dovresti passarle sotto ago e filo. Rimarrai anche tu, come noi, senza parole.

Il trucco delle bustine di thè

Macchina da cucire e bustine di thè: che cosa viene fuori? Rimarrai sicuramente anche tu senza parole. Come saprai, questo aggeggio è presente in quasi tutte le case italiane. Magari è un’eredità della nonna o forse lo hai acquistato personalmente perché ti piace rammendare.

Sappi che la macchina da cucire ti può essere utile non soltanto per i vestiti ma anche per realizzare qualcosa di estremamente semplice e carino. Per esempio, sapevi che semplicemente procurandoti delle bustine da thè e con l’aiuto della tua macchina da cucito, puoi realizzare una lampada? Sembra impossibile ma è davvero così. Ti spieghiamo come fare.

Innanzitutto, devi utilizzare delle bustine da thè usate. Lasciale asciugare, aprile e svuotale del loro contenuto. Una volta fatta questa operazione, ti ritroverai con tanti piccoli quadratini che unirai gli uni agli altri e passerai sotto la macchina da cucire.

Ripeti questa operazione per altre 4 volte (dobbiamo creare le “pareti” della lampada). Intanto, procurati dei fiori che avrai fatto precedentemente appassire, e un po’ di colla vinilica che andrai a spalmare sul tuo quadrato di bustine da thè ricucite.

Una volta applicata su di esse la colla, aggiungi i fiori appassiti e coprile con il secondo quadrato di bustina. Fatta questa operazione, spennella nuovamente il tutto con colla vinilica. Lascia asciugare. Ripeti la stessa operazione di cucito, fiori e colla per altre 4 volte.

Una volta che i nostri quadrati floreali si saranno asciugati, possiamo procedere con l’assemblamento della nostra lampada. Procurati dei bastoncini di legno, ancora meglio se presentano delle fessure interne, e inizia a incollare le tue bustine creando un quadrato.

In cinque minuti la tua lampada sarà pronta. Ora che si regge in piedi da sola, inserisci all’interno una candela a batterie o delle lucine a led e vedrai che il risultato ti sorprenderà. Hai visto che tutto può essere riutilizzato? Anche delle semplici bustine da thè che generalmente dopo l’utilizzo si tendono a buttare.

La macchina da cucire può davvero fare tante cose, a volte basta soltanto ingegnarsi o scoprire qualche segreto o trucchetto. Tu eri a conoscenza di questa tecnica? Essa può rivelarsi un sistema semplice e divertente anche per sorprendere i bambini. In pochi e semplici passi, con delle bustine da thè, hai creato una splendida lampada da scrivania.