Macchie di trasferimento di colore, come risolvere definitivamente il problema

Sbagliare a caricare la lavatrice, qualche volta, può capitare anche ai migliori. Per fortuna, alle macchie si può rimediare con questo metodo.



Bisogna fare molta attenzione alle macchie di colore che possono essere causate, ad esempio, dal trasferimento di colore di un capo nero o rosso su uno bianco. Per questo motivo è bene usare dei metodi corretti, così da salvare il capo ed eliminare la macchia.

Cause delle macchie di colore

Non sempre i lavaggi dei capi in lavatrice possono uscire bene. Tutti sanno che, sarebbe il caso, di dividere ciascun bucato per colore. In questo modo, si possono scongiurare le macchie di colore. Spesso, per ovviare tale problema, si inseriscono degli appositi foglietti per acchiappare il colore superfluo ed evitarle. Prevenire, quasi sempre, è molto meglio che curare.

A volte, però, i capi sono tanto saturi di colore che le macchie possono comunque capitare. Per fortuna il problema può essere arginato a posteriori. Cerchiamo dunque di capire come poter togliere le macchie dagli indumenti malcapitati. Il tutto, senza necessariamente doversi recare da una lavanderia di professionisti.

Come togliere le macchie di colore dai tessuti

Se gli indumenti macchiati sono bianchi, essi andranno posti in una bacinella, unitamente ad un gel specifico per i panni bianchi. Questo gel specifico, dovrà essere messo sulla macchia, insieme al detersivo consueto di lavaggio. Si tratta di un metodo che potrebbe funzionare anche per il bianco ingiallito.

Se, invece, il capo si è stinto con il suo stesso colore, bisognerà pretrattare con il detersivo liquido da usare con il bicarbonato.

Immergi il capo in una bacinella, aggiungi il detersivo ed il bicarbonato. Lascia il tutto ammollo per una nottata intera. Se, al mattino dopo, qualche macchia dovesse perdurare, puoi trattarla con della candeggina delicata. A questo punto, il capo con la macchia dovrà essere messo in lavatrice, con il detersivo consueto, al ciclo di lavaggio che preferisci.

Dopo il ciclo di lavatrice è rimasta qualche macchia? Usa della candeggina delicata e ripeti l’operazione.

Se il capo si è macchiato di rosso, agisci in fretta, molto prima che la biancheria possa asciugarsi. Togli il capo rosso responsabile delle macchie. Poi, rimetti tutti quelli scambiati nella lavatrice, aggiungendo del cestello della candeggina. In alternativa, adopera una tazza di aceto bianco. Con un ciclo completo della lavatrice, i colori potrebbero tornare quelli originari.

Se le macchie di trasferimento sono blu, anche qui, niente paura, potrai messere in atto un procedimento simile per le macchie rosse. Se non dovesse funzionare, lascia i capi in ammollo in acqua a cui avrai unito aceto e candeggina.

Per il prossimo bucato, ricorda alcune regole d’oro. La prima è quella di agire rapidamente, prima che i panni macchiati possano asciugarsi e, dunque, il colore possa penetrare. Se malauguratamente il capo si fosse asciugato, evita assolutamente di stirarlo. Detersivo e smacchiatore, quasi sempre, sono degli ottimi alleati per far sparire anche le macchie di trasferimento più ostinate.