Levante, ci ha lasciato la nonna Rosalia

Levante è in lutto, la nonna Rosalia ci ha lasciati e la cantante per annunciare la dolorosa perdita ha scritto un bellissimo post su Instagram. La cantautrice ha voluto parlare della nonna in un lungo, bellissimo e dolcissimo messaggio scritto in un post social. Spiega come la nonna le abbia lasciato un vuoto grandissimo dentro ma questo vuoto – continua la cantante – non è niente in confronto a tutto l’amore che le ha donato, alla forza che le ha trasmesso e a tutto l’orgoglio che ci ha messo per sorreggere la famiglia. Levante esordisce con ‘Bommiaggiu‘ poi continua:

“Mia sorella Rosalia, al telefono, dopo settimane di assistenza al nostro albero sacro, con il sole e con la luna, mi ha detto ‘quanti colpi d’ascia servono per abbattere una sequoia?’ Ho pianto così, pensando alla nonna nel suo letto, legata alla vita, nonostante tutto. Oggi è morta la nonna Rosalia. Oggi muore tre volte mio padre. Lascia dentro di me un grandissimo vuoto ma nulla confrontato all’amore, alla forza, all’orgoglio con il quale ha sorretto la mia famiglia. Grazie amore mio, ti bacio sul collo dandoti un po’ di fastidio, come facevo sempre”

Sotto il post svariati sono i commenti sia da parte dei fan che da parte degli amici VIP della cantante. Troviamo ad esempio il commento di Laura Pausini, quello di Emma Marrone, quello di Elisa ed Alessandra Amoroso ma anche di Nek e di Giorgia. Poi la giovane cantautrice conclude annunciando alla nonna la sua partecipazione al festival di Sanremo.

Levante sarà presente nuovamente al festival della canzone italiana dopo Tiki Bom Bom, canzone del 2020 certificata anche disco di platino e prima in AirPlay per cinque settimane di fila. Il nuovo singolo che porterà a Sanremo si intitola Vivo ed anticipa la pubblicazione di quello che sarà il suo prossimo album fatto di inediti intitolato Opera futura. Il disco uscirà il 17 febbraio dopo tre anni dall’ultimo disco Magmamemoria, che è stato anche certificato disco d’oro. Levante ha un po’ parlato del nuovo album descrivendolo come un racconto di sé stessa ma in un tempo in cui non è mai stata, il racconto di una speranza che la cantante sente di voler provare ma che allo stesso tempo non ha mai provato e quindi mai ha saputo immaginare.