Lutto per i Grimaldi, Charlene di Monaco in lacrime dopo il triste annuncio

Charlene di Monaco si è ritrovata a gestire un lutto nella casa reale del Principato del Monaco, non è riuscita a trattenere le lacrime.



Una delle famiglie reali più famose del mondo è quella del Principato di Monaco, il cui attuale Sovrano è il Principe Alberto, salito al trono dopo la morte di suo padre e che da qualche anno sta portando avanti il Regno.

Al suo fianco, c’è la principessa Charlene di Monaco, di origine Sud Africana che ha lasciato il mondo dello sport, in quanto ex nuotatrice per vivere al fianco del monarca e dedicarsi agli impegni di corte.

Charlene di Monaco: il lutto che l’ha sconvolta

Nel corso dello scorso anno, però, la principessa è stata poco presente a Palazzo Grimaldi e il motivo è stato a seguito di una forte infezione che le avrebbe causato un problema di salute dopo un viaggio nel suo Paese d’origine.

Come dichiarato da molti tabloid e dallo stesso Principe Alberto, l’infezione avrebbe debilitato la Principessa a tal punto da decidere di allontanarsi dal Palazzo Reale e passare alcuni mesi in una clinica privata.

Questo, però, ha fatto sospettare molti sudditi e molti giornalisti che hanno notato come, negli incontri ufficiali con la sua famiglia, Charlene continuava ad indossare una mascherina stando ben attenta di non farsi notare dai paparazzi.

Per questo motivo, si è parlato di un segreto che riguarda la principessa e che tutta la famiglia reale ha cercato di nascondere, ossia una deformazione al viso della donna dovuta da un’operazione andata male.

Infatti, su molti giornali si è scritto che il vero motivo della reclusione di Charlene in un clinica privata non sia dovuta all’infezione contratta in Sud Africa come in molti hanno scritto e la stessa famiglia reale ha annunciato.

Il motivo, secondo queste indiscrezioni è legato ad un’operazione al viso non andata nel migliore dei modi a Dubai che avrebbe completamente cambiato i connotati alla Principessa, che si sarebbe chiusa in clinica finché il suo volto non è stato ricostruito.

L’omicidio inaspettato

Queste voci sono state nuovamente smentite dal Palazzo Reale e la donna si è fatta rivedere dopo molto tempo in alcuni eventi anche se ha ammesso che è ancora debilitata per via del virus contratto.

In questo periodo però, Charlene sembra essere stata molto scossa da una notizia che non si aspettava di leggere che riguarda la morte di una persona molto vicina alla famiglia reale, anche se non direttamente a lei.

Su alcune riviste si è parlato della morte di Mario Jutard che sarebbe stato ucciso dopo essere stato legato e imbavagliato e ritrovato nella sua villa con la laringe schiacciata per via di un misterioso omicida.

L’uomo era legato alla famiglia Grimaldi per via della condivisione di alcuni momenti della sua vita con Stephanie di Monaco e nonostante l’uomo sia stato ucciso nella Repubblica Domenicana, dove si era trasferito da anni, la notizia sembra aver sconvolto Charlene.

Secondo i giornali in questione, la principessa, che aveva da poco ritrovato la sua serenità sembra essere stata scossa da questa notizia a tal punto da mandarla in paranoia e facendola terrorizzare per paura di ritrovarsi un misterioso omicida nel Principato di Monaco.