Lutto per Bebe Vio, morto l’amato nonno Giorgio

La campionessa paralimpica Bebe Vio ha annunciato la scomparsa del nonno Giorgio sui suoi profili social. In un post commovente, la giovane atleta ha espresso il suo dolore per la perdita del nonno, definito come il suo “fan numero 1” e il “custode ufficiale delle medaglie”.

Bebe Vio ha sottolineato l’importanza del nonno nella sua vita, ricordando come egli l’abbia sempre sostenuta e incoraggiata nella sua carriera sportiva. In particolare, il nonno Giorgio era solito seguirla in ogni competizione, sia in Italia che all’estero. Nel post infatti sono tante le foto di nonno Giorgio insieme alla nipote e alle sue medaglie e traguardi.

La notizia della scomparsa del nonno Giorgio ha suscitato un grande dolore tra i fan di Bebe Vio, che hanno espresso la loro vicinanza alla campionessa attraverso messaggi di cordoglio sui social.

La scomparsa improvvisa del nonno

La schermitrice italiana e specialista del fioretto, Bebe Vio, ha comunicato la triste notizia della scomparsa improvvisa del nonno Giorgio. In un post su Instagram, Bebe ha espresso il suo dolore per la perdita del nonno, che si è verificata durante il volo di ritorno dall’Italia dalla Coppa del Mondo a Nimes.

Bebe Vio ha ricordato come il nonno Giorgio fosse sempre stato al suo fianco, sostenendola e seguendola in ogni gara. In particolare, la schermitrice ha sottolineato l’importanza delle medaglie per il nonno, che aveva sempre custodito con cura e affetto. Bebe ha infatti dichiarato che le medaglie andranno con lui in ogni caso, come un simbolo del legame indissolubile tra nonno e nipote.

Vio ha sottolineato come il nonno Giorgio sarà sempre nei suoi pensieri e nei suoi ricordi, accompagnandola in ogni gara e in ogni traguardo. La malattia che l’ha colpita, la meningite che le ha causato l’amputazione degli arti, non l’ha mai fermata nella sua determinazione a vivere la vita al massimo, combattendo ogni ostacolo con tenacia e coraggio. E lo stesso è stato per il nonno Giorgio, che ha sostenuto Bebe con il suo affetto e la sua tenacia, diventando un modello di forza e di resilienza per tutti coloro che li hanno conosciuti.

Il post sui social

A seguito della scomparsa dell’amato nonno, Bebe Vio ha deciso di postare alcune foto di tanti traguardi percorsi insieme. Il nonno infatti è stato il primo fan della sua nipotina, che con tenacia ha scalato le vette. Il nonno infatti

«Era il mio fan numero 1 e custode ufficiale delle medaglie» .

La scomparsa del nonno Giorgio ha lasciato un vuoto immenso nel cuore di Bebe Vio, la giovane campionessa paralimpica italiana che ha condiviso con il nonno tanti momenti di gioia e di passione per lo sport. In un post sulla sua pagina Facebook, Bebe ha voluto rendere omaggio al nonno scomparso, ricordando i momenti più belli e intensi della loro relazione.