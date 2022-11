Lutto a Ballando con le stelle, il triste annuncio commuove il pubblico

Un lutto ha stravolto il cast di Ballando con le stelle, tanto che si è ritenuto necessario fare l’annuncio ufficiale al pubblico. Vediamo cosa è successo.

Ballando con le stelle è il talent show che va in onda sulla rete Rai al sabato sera con un grande successo di pubblico. Durante l’ultima puntata è successo qualcosa di inimmaginabile e molto triste.

Ballando con le stelle, anni di successo

L’edizione di quest’anno di Ballando con le Stelle sembra essere costellata di polemiche eppure, come ogni edizione, sta raggiungendo un buon numero di ascolti. I fan della trasmissione, infatti, non vedono l’ora di sapere chi vincerà.

Un membro del cast, parte integrante di Ballando con le stelle, è stata vittima di una brutta vicenda oltre che di un lutto personale.

Lutto a Ballando con le stelle: la triste perdita

La protagonista è stata la sempre chiacchieratissima Selvaggia Lucarelli la quale ha dovuto subire una pioggia di critiche soprattutto da coloro che lei chiama leoni da tastiera.

In pratica, il giudice di Ballando con le stelle ha dovuto fare i conti con un brutto lutto: quello per la perdita di sua madre. Nonostante la tragedia devastante che l’ha colpita, ha deciso comunque di mantenere i suoi impegni televisivi e presenziare alla trasmissione benché il lutto fosse parecchio fresco.

Oltre che con il lutto, però, Selvaggia Lucarelli ha dovuto fare i conti anche con la cattiveria di alcuni haters. Molti di loro, infatti, hanno deciso di insultarla sui social e di criticarla per la scelta che ha fatto di voler comunque tenere fede ai suoi impegni televisivi.

Selvaggia Lucarelli, per contro, che certo non le manda a dire, ha replicato stanca di essere insultata in ogni modo possibile. Tant’è che ha ritenuto giusto scrivere sul suo profilo Twitter un commento ben conciso da cui si evince:

Il tweet ha ottenuto moltissimi like e ricondivisioni in poco tempo. Nonostante questo, le critiche sono continuate. La pioggia di critiche che l’ha sommersa ha visto anche volti noti della televisione come Clemente Mimun che ha affermato che, quando sua madre morì, la puntata che doveva condurre non andò in onda.

Inoltre, la giornalista ci ha tenuto a spiegare meglio la faccenda su Facebook e in un’intervista. In quest’ultima, la giornalista ha affermato che chi ha un genitore affetto da Alzehimer è preparato, in qualche modo, alla sua morte. La donna, che si chiamava Nadia, è morta di Covid ma, secondo la giornalista, la sua essenza era volata via quando ormai non la riconosceva più.

Ha deciso di partecipare comunque a Ballando con le stelle ed è stata additata come cinica poiché non ha voluto esibire quel dolore, che solo la perdita di una madre può dare, quanto piuttosto tenerlo per se. Stando alle sue parole, ognuno dovrebbe essere libero di elaborare il lutto come meglio desidera.