L’uragano Ian colpisce Cuba e Florida: danni ingenti e milioni di sfollati

L’uragano Ian si è abbattuto nella parte occidentale di Cuba, provocando una furiosa tempesta, prima di giungere in Florida.

Sono 2,5 milioni di persone quelle evacuate dalla Florida, dopo l’arrivo dell’uragano Ian, che ha dapprima colpito l’isola di Cuba, provocando ingenti danni. L’uragano si è diretto verso la città cubana di Pinar del Río, dove sono stati allestiti più di cinquanta rifugi, al fine di evacuare 50 mila persone. Un milione di cubani sono senza elettricità, mentre in Florida l’allerta uragano è estesa a più territori.

Uragano Ian colpisce Cuba e la Florida

L’uragano Ian ha colpito Cuba e la Florida, provocando danni ingenti nonché lo sfollamento di milioni di persone. Il National Hurricane Center degli Stati Uniti ha rivelato, in merito a ciò che si sta verificando nelle zone interessate, che venti forti e marreggiate hanno colpito la parte occidentale dell’isola.

Si era già previsto che Ian rafforzasse la propria intensità maggiormente nel Golfo del Messico, mentre raggiungeva la zona sud-occidentale della Florida. Si prevedeva, dunque, l’arrivo di venti di natura tropicale sulla parte meridionale della penisola, nonché relativi danni in diverse zone.

Il centro degli uragani ha ampliato l’allerta tempesta per da Boca Raton a Brunswick, in Georgia, ossia sulla costa atlantica della penisola.

Milioni di sfollati in Florida

Ron DeSantis, governatore della Florida, ha dichiarato che quasi 2,5 milioni di persone sono state evacuate e messe al riparo. Ha esortato tutti i cittadini a trovare un posto sicuro dove ripararsi e a prepararsi a non avere corrente elettrica a causa del passaggio dell’uragano.

Tali raccomandazioni sono state estese anche alla baia di Tampa, a Bonita Beach, fino al fiume Anclote. Tampa e St. Petersburg potrebbero essere colpite nuovamente da un uragano: l’ultima volta che tale fenomeno atmosferico ha raggiunto le due città è stato nel lontano 1921.

La contea ha deciso di effettuare evacuazioni obbligatorie per Fort Myers Beach, Sanibel e Bonita Beach, dove risiedono circa 250.000 persone.

Diverse sono state le immagini diramate dai media nazionali riguardo anche le inondazioni che hanno colpito la città di San Juan y Martinez: più di 1 milione di cubani sono senza elettricità, comprese tutte le province occidentali di Pinar del Rio e Artemisa.

Venti e inondazioni si sono registrati in tutta la penisola, mentre Ian si sposta a nord, per raggiungere altre zone degli Stati Uniti, come la Georgia, la Carolina del Sud, come dichiarato dal centro che si occupa del monitoraggio degli uragani nelle zone colpite nelle ultime ore dall’uragano Ian.