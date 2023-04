L’università migliore del mondo è in Italia, ecco chi ha ottenuto questo primato

Secondo una recente classifica, l’università migliore del mondo si trova nel nostro Paese. Quale istituzioni ha stilato questa classifica?

Come in tutti gli anni scorsi, il QS University Rankings by subject offre una panoramica completa delle università globali. Quali istituzioni mostrano la massima eccellenza accademica e quali sperimentano classifiche fluttuanti? Inoltre, dove si posizionano le università italiane nella classifica mondiale?

L’analisi dei benchmark considera la performance di oltre 15.200 programmi universitari, frequentati da studenti provenienti da oltre 15.700 università di 93 nazioni del mondo. All’interno della classifica completa di QS, 56 università italiane si sono assicurate ben 530 piazzamenti, un salto di 39 punti rispetto all’edizione precedente. Andiamo a vedere.

L’università migliore del mondo è in Italia: qual è?

La classifica comprende 54 discipline accademiche, tre delle quali sono nuove nell’elenco: Data Science, Marketing e Storia dell’arte. Inoltre, le università hanno conquistato 96 posti nelle cinque macroaree di studio, con un miglioramento di due punti rispetto alla precedente edizione.

Queste macroaree comprendono le arti e le scienze umane, l’ingegneria e la tecnologia, le scienze della vita, le scienze naturali e le scienze sociali. Settima a livello mondiale per numero di posizioni in classifica, la performance dell’Italia nell’ultima classifica vede un miglioramento complessivo del 6,8%.

Nel 2023, l’Italia detiene con orgoglio un record mondiale con La Sapienza – Università di Roma, che continua a regnare come istituzione leader per gli studi classici e la storia antica. Nell’UE, l’Italia si assicura il secondo maggior numero di posti nella top 10 della classifica mondiale, subito dopo l’Olanda.

In termini di classifiche globali, il paese occupa il secondo posto per il maggior numero di tirocini nelle prime 100 e nelle prime 200 università. L’unica nazione a superarlo in questo senso è la Germania.

Le università italiane hanno una presenza importante di dipartimenti accademici in Medicina, Fisica e Astronomia e Biologia. Queste discipline hanno il maggior numero di dipartimenti in base alle graduatorie.

La Sapienza – Università di Roma è in testa alla classifica degli atenei, seguita da vicino da Alma Mater Studiorum – Università di Bologna e Università di Padova.

Per quanto riguarda i primi 10, 20 e 50, il Politecnico di Milano ha il maggior numero di tirocini, mentre l’Università di Bologna è in testa tra i primi 100 e i primi 200. Tra tutti gli atenei che si sono piazzati almeno cinque volte in graduatoria, la Luiss Guido Carli ha mostrato il miglioramento più significativo, con un impressionante incremento del 60%.

Le migliori università del mondo nel 2023

Cosa dire delle università nel mondo? Un recente rapporto ci fornisce alcuni spunti chiave sulla questione. Ecco i takeaway più importanti.

Le università americane dominano in 32 materie distinte, con l’Università di Harvard che regna sovrana come istituzione con le migliori prestazioni. Quest’anno, la posizione di Harvard si è consolidata con ben 14 primi posti in classifica, superando di due il record dello scorso anno.

Nelle prime 15 classifiche universitarie, le istituzioni britanniche regnano sovrane, con Oxford e Cambridge in testa rispettivamente in quattro e due materie. EHT Zurich è stata classificata come la migliore università dell’Europa continentale e si è assicurata la prima posizione in tre diverse materie.

In termini di ricerca, l’Australia si colloca tra le prime tre località di maggior impatto a livello globale, come determinato dall’H-index.In termini di eccellenza accademica, la Cina (continente) ha il secondo maggior numero di materie e si colloca al quinto posto per avere 125 programmi top-50.

Con un impressionante 48 dipartimenti classificati tra i primi 50 in tutto il mondo, l’Università di Toronto in Canada è un’istituzione accademica leader.