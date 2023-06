By

A Bologna si è aperta la camera ardente per dare l’ultimo addio a Flavia Franzoni, la moglie di Romano Prodi, ex premier, morta improvvisamente mentre era su di un cammino francescano in Umbria.

L’apertura, nella chiesa di San Giovanni in Monte, alle ore 8.15 alla presenza del marito Romano. Fin da subito amici e parenti vi si sono recati per salutarla.

Flavia Franzoni, l’estremo addio

Stavano camminando insieme, con alcuni amici, attraverso la strada di un cammino francescano, quello da Perugia ad Assisi, in Umbria quando lei, Flavia Franzoni, moglie dell’ex premier Romano Prodi, si è sentita male e si è accasciata al suolo. Non c’è stato nemmeno il tempo di soccorrerla che, all’arrivo dei medici del 118, non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso.

Questa mattina, alle ore 8.15, nella chiesa di San Giovanni in Monte, a Bologna, si è aperta la camera ardente per accogliere tutti coloro che vogliono dare alla moglie del Professore l’estremo saluto. Tantissimi sono stati i messaggi di vicinanza e di cordoglio che, nel corso di questi due giorni così dolorosi, sono arrivati a Prodi.

Da quello della presidente del Consiglio, Meloni: “La mia più sentita vicinanza a Romano Prodi per la scomparsa della moglie Flavia. Un abbraccio e un pensiero alla famiglia e a tutti i suoi cari” – ha scritto su Twitter, a quelli di altri leader politici, fino anche ad un messaggio di Papa Francesco.

Il cordoglio di Papa Francesco a Romano Prodi

Alla camera ardente, aperta come dicevamo, questa mattina, alla presenza del marito di Flavia, Romano, sono stati tanti parenti, amici e conoscenti che si sono recati per pregare e salutarla, lasciando un messaggio, un pensiero, un ricordo personale nel libro apposto all’ingresso. Presenti anche l’ex segretario del Pd, Enrico Letta ed il figlio di Prodi, Giorgio.

Alle ore 11.30, poi, i funerali celebrati, all’insegna della semplicità, così come la stessa famiglia Prodi ha desiderato, e sono stati officiati dal Cardinale di Bologna e Presidente della CEI, Matteo Zuppi.

Come dicevamo, anche il Santo Padre ha fatto sentire la sua vicinanza alla famiglia Prodi attraverso un suo personale messaggio inviato: “La fede in Cristo, nostra Speranza, ti sostenga nel vivere questo momento di dolore” – ha scritto Francesco.

“Sono convinto che dopo più di 50 anni di matrimonio saprai raccogliere l’eredità di fede e di fortezza di Flavia continuando a testimoniare, nel suo vivo ricordo, la bellezza del vincolo di amore che vi ha tenuti uniti, mano nella mano fino all’ultima passeggiata insieme” – continua la lettera personale inviata da Francesco a Romano Prodi – “Nell’esprimerti il mio affetto e invocando la protezione della Santa Vergine, di cuore benedico te e quanti piangono la scomparsa di Flavia”.