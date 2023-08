Ha messo in salvo tre bambine che stavano rischiando di annegare in mare, prima di accasciarsi al suolo. Lo sforzo eccessivo per il salvataggio e il suo cuore che non ha retto.

Si chiamava Franco ed aveva 59anni. La tragedia è avvenuta a Latina, sul lungomare. Cerchiamo di capire meglio l’esatta dinamica di quanto è accaduto.

Latina, salva tre bambine dalla morte

Franco Gatto aveva solo 59 anni ma verrà ricordato da tutti per aver salvato tre vite umane dal probabile annegamento. Infatti, se non fosse stato per il suo provvidenziale intervento, tre bambine sarebbero di certo annegate in mare. Ma lui, poi, non ce l’ha fatta: lo sforzo eccessivo non è stato retto dal suo cuore.

Un malore gli è stato fata dopo esser riuscito a portare in salvo proprio le tre bambine. Le piccole, infatti, stavano facendo il bagno in mare, sul lungomare di Latina quando, a causa delle forti correnti, non riuscivano più a tornare a riva e stavano rischiando di annegare.

Davanti a quella scena, Franco non si è tirato indietro e si è tuffato in mare per portarle in salvo, ma dopo lo sforzo del salvataggio appena compiuto ha avuto un malore. Come dicevamo, il tutto è successo sul lato sinistro del lungomare del capoluogo pontino, poco lontano da Rio Martino, in un tratto di spiaggia libera.

Franco era in spiaggia insieme a sua moglie e sono stati due bagnini della cooperativa “Blue Work Service” a riportarlo a riva. Immediatamente, notando che le sue condizioni di salute stavano peggiorando sempre di più, sono stati allertati i medici del 118 e, nel giro di poco tempo, sul posto è giunta sia un’ambulanza che un’eliambulanza.

Il suo cuore non ha retto dopo lo sforzo eccessivo

Ma non c’è stato nulla da fare. I medici hanno anche tentato un massaggio cardiaco, ma il cuore di Franco non ha retto comunque. Sul luogo sono intervenuti anche i Carabinieri forestali e la Guardia costiera. Sono proprio gli uomini dell’Arma dei Carabinieri che stanno ricostruendo l’esatta dinamica della vicenda per cercare di capire, quanto meglio, cosa è successo.

Come dicevamo, di certo è che Franco non ha esitato un attimo a tuffarsi in mare e a trarre in salvo quelle bambine, che hanno un’età compresa fra i 6 e i 10 anni, che non riuscivano a tornare a riva. Le piccole stavano facendo il bagno in mare, ma la corrente forte le stava trascinando a largo. Notando che erano in difficoltà, Franco si è tuffato e le ha salvate.

Ma poi, a causa dello sforzo eccessivo, il suo cuore non ha retto ed è deceduto poco dopo esser stato trasportato da due bagnini sul bagnasciuga.