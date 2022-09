Lula accusa Bolsonaro di mentire in un teso dibattito finale

I due favoriti nella corsa elettorale alle presidenziali dl Brasile, Lula e Bolsonaro, hanno avuto un faccia a faccia molto duro nell’ultimo dibattito pre elettorale.

Il Brasile intero è rimasto incollato davanti la tv ieri sera per vedere il dibattito televisivo finale sulle elezioni più decisive degli ultimi tempi. Il favorito in corsa elettorale, l’ex presidente Lula da Silva, 76 anni, ha risposto uno ad uno alle accuse di corruzione che gli erano piovute addosso da tutte le parti. “Grazie a ciò che abbiamo fatto per combattere la corruzione, è stato scoperto e i colpevoli sono stati puniti”, ha detto.

Lula potrebbe già vincere al primo turno

Ci sono stati diversi momenti particolarmente aggressivi, come quando il presidente Jair Bolsonaro, 67 anni, ha definito Lula una “bugiarda, ex prigioniera, traditrice del paese”. Al faccia a faccia, organizzato dal canale Globo, hanno partecipato altri cinque candidati alla carica che sono sotto il 6%. Gli ultimi sondaggi suggeriscono che Lula avrebbe opzioni per vincere al primo turno domenica prossima.

A tre giorni dal voto, il dibattito è stato considerato un momento cruciale per Lula, che da mesi guida tutte le urne, per condannare il duello che sta conducendo con il presidente Bolsonaro. Si trattava di tre ore di interrogazioni, a tarda notte, tra i sette candidati, tra cui un finto prete della Chiesa ortodossa che era lì per fare domande educate a Bolsonaro e che ha potuto approfondire le azioni del governo di cui è orgoglioso, come il paga 600 reais a 20 milioni di poveri connazionali.

Poco prima dell’inizio del polso televisivo, la star della squadra brasiliana, Neymar, ha chiesto il voto per Jair Bolsonaro in un video pubblicato su TikTok, dove conta più di otto milioni di follower. È un supporto prezioso per il presidente, che è secondo nei sondaggi, 14 punti dietro Lula, che secondo il Datafolha diffuso questo giovedì otterrebbe il 50% dei voti validi.

Voterò per Lula perché è l’unico che può cacciare Bolsonaro”, ha spiegato Nedivaldo de Souza, tecnico di laboratorio. Il duello elettorale televisivo è iniziato alle 22:30, subito dopo il capitolo quotidiano della telenovela stella di Globo, Pantanal. Come molti brasiliani, il signor Souza ha dei dubbi su Lula ma lo considera l’unico in grado di sconfiggere l’attuale presidente. “Vorrei veder vincere (Simone) Tebet (di centrodestra), che è intelligente, intellettuale”, ha detto questo lavoratore che di notte guida un Uber per sbarcare il lunario.

Dice che quattro anni fa ha votato scheda nulla. Ma ora la sua priorità è cacciare Bolsonaro, soprattutto, per aver gestito male la pandemia. Lula ha mostrato un atteggiamento molto diverso da quello esibito nell’unico incontro faccia a faccia che aveva avuto con Bolsonaro fino a quel momento. Questa volta la sinistra è stata all’offensiva, senza mancare di rispondere a nessuna delle tante occasioni in cui sono stati citati gli scandali di corruzione che hanno scosso il Partito dei Lavoratori (PT) e lui stesso.

E si è lamentato più e più volte di Bolsonaro: “L’impudenza con cui mente è pazzesca”, ha detto il leader del Pt, che si è rinchiuso per due giorni per prepararsi al duello televisivo. Le condanne a suo carico per corruzione sono state annullate dalla Corte di Cassazione per vizi procedurali. Altre cause contro di lui sono state archiviate o è stato assolto.

Bolsonaro ha dovuto rispondere a domande su casi di presunta corruzione

Il presidente Bolsonaro ha anche ascoltato i riferimenti ai vari casi di presunta corruzione che sono fioriti nel governo e nel suo ambiente familiare da quando è salito al potere, come le presunte tangenti al ministero dell’Istruzione o gli stipendi fittizi apparentemente pagati dal figlio maggiore , il senatore Flávio, ai membri del suo gabinetto quando era consigliere a Rio de Janeiro.

I due favoriti sono rimasti abbastanza sfumati tra i sette candidati e le regole barocche per la distribuzione di interventi, domande e tempi. Sia Lula che Bolsonaro hanno approfittato dei turni di replica per rispondere alle accuse. L’estrema destra ha aperto il dibattito con una salva di accuse in cui ha incluso il suo repertorio preferito. È apparsa la cosiddetta ideologia di genere, il rischio che il Brasile diventi un Nicaragua, la combinazione di bambini e sesso, e persino il misterioso omicidio di un ex sindaco che da decenni perseguita il PT di Lula.

In un altro punto ha suscitato paura a sinistra citando le magliette di Che Guevara, “assassino di preti” dopo aver affermato: “Non possiamo tornare alla fase precedente, questa è stata davvero una cleptocrazia”. La nota stravagante è stata messa dal falso padre Kelmon Souza, diventato famoso in questa campagna elettorale. È stato promosso candidato alla presidenza dopo che il principale candidato del suo partito è stato bandito a causa di una condanna per corruzione di lunga data.

È venuto vestito con l’abito da prete ortodosso sebbene appartenga a un gruppo non riconosciuto dall’istituzione religiosa. Fino a sabato i candidati terranno manifestazioni — Lula si recherà in tre stati questo venerdì — e saranno pubblicati sondaggi. La più grande democrazia latinoamericana si avvicina alla fine di una campagna elettorale iniziata più di due anni fa, quando Lula è stata riabilitata politicamente dai giudici.

Da un giorno all’altro Bolsonaro, che aveva governato all’inizio del suo mandato praticamente senza opposizione, si è ritrovato con un grande avversario. Se nessuno dei candidati raggiunge il 50% dei voti validi, ci sarà un secondo turno tra quattro settimane.