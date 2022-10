Lukaku ancora fuori, probabile il rientro per la sfida di Barcellona

Dopo il KO interno contro la Roma di Jose Mourinho l’Inter si prepara alla sfida di Champions League contro il Barcellona, ancora out Lukaku che non è riuscito a recuperare dall’infortunio e sarà disponibile con ogni probabilità per il match del Camp Non in programma la prossima settimana



Dopo quattro sconfitte nelle prime otto giornate di campionato l’Inter di Simone Inzaghi cerca l’impresa in Champions League, a San Siro arriva il Barcellona di Xavi in un match fondamentale per il passaggio del turno nel Gruppo C.

Nerazzurri e blaugrana sono al secondo posto con tre punti conquistati e nel doppio confronto si giocheranno il secondo posto del gruppo utile per staccare il pass agli ottavi di Champions League.

La sconfitta casalinga contro la Roma ha evidenziato maggiormente le grandi difficoltà della formazione di Inzaghi che continua a subire tanto non riuscendo più a dominare i propri avversari come fatto nelle stagioni precedenti.

Sia Beppe Marotta che Javier Zanetti hanno rinnovato la propria assoluta fiducia al tecnico piacentino che però si giocherà tutto o quasi in queste due delicatissime sfide con gli spagnoli.

L’Inter sfida il Barcellona, Lukaku ancora fuori

Slitta ancora il rientro in campo di Romelu Lukaku, il centravanti belga non ha recupero dall’infortunio e non risulta neanche nella lista dei convocati per la sfida di stasera.

Durante la sosta per le nazionali il classe ’93 è tornato ad allenarsi parzialmente con il gruppo, lo staff medico interista sta monitorando le sue condizioni di giorno in giorno ed il suo ritorno in campo è previsto per la sfida di mercoledi prossimo al Camp Nou.

In questo ultimo mese e mezzo di stagione l’assenza del centravanti belga ha pesato tantissimo sulle prestazioni della squadra che fatica a trovare un punto di riferimento offensivo a cui affidare il pallone nei momenti di maggiore difficoltà.

Simone Inzaghi ha parlato del proprio centravanti nella conferenza stampa di vigilia della sfida di Champions League chiarendo come le tempistiche per il rientro non siano ancora definite ma saranno valutate di giorno in giorno.

Correa favorito su Dzeko, Onana confermato tra i pali

In un San Siro tutto esaurito l’Inter si prepara ad ospitare il Barcellona nel match valido per la terza giornata del Gruppo C di Champions League.

Solido 3-5-2 per Inzaghi che conferma Onana tra i pali al posto di Handanovic con De Vrij,Skriniar e Bastoni a comporre la linea difensiva.

A centrocampo prende forma l’idea Mkhitaryan nel ruolo di regista (vista l’assenza di Brozovic) insieme a Calhanoglu e Barella, sulle corsie laterali Darmian e Dimarco sono in vantaggio su Dumfries e Gosens.

Davanti al fianco di Lautaro Martinez dovrebbe agire dal primo minuto Correa con Dzeko pronto a subentrare nella ripresa.

Classico 4-3-3 per il Barcellona con Ter Stegen tra i pali, Sergi Roberto, Garcia, Christensen e Marcos Alonso a comporre la linea difensiva, Gavi, Pedri e Busquets in mezzo al campo con Raphinha, Lewandowski e Dembelé in attacco.