Da lunedì 27 marzo Silvio Berlusconi è ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano per esami di routine, oggi il figlio Luigi è andato da lui.

Non si hanno molte informazioni in merito, sappiamo solo che il motivo dell’ingresso era dovuto a dei controlli. Il leader di Forza Italia ha ricevuto oggi la visita di suo figlio Luigi, dopo la notizia che il suo soggiorno all’interno della struttura si sarebbe prolungato, mentre invece alcune fonti giornalistiche avevano riferito che probabilmente sarebbe uscito oggi pomeriggio.

Il ricovero di Silvio Berlusconi

Sono momenti delicati per il Cavaliere e tutti si domandano quali siano le sue condizioni di salute ma per ora non trapela nulla e c’è assoluto riserbo sulla vicenda.

Alla veneranda età di 86 anni, il noto ex presidente del Consiglio italiano è ancora in gran forma dal punto di vista della politica del nostro Paese, forse lo è un po’ meno per le condizioni di salute dovute all’avanzare dell’età e non solo, ad ogni modo sembra non ci sia motivo di essere preoccupati.

L’ultimo ricovero risale a gennaio dell’anno scorso, a cavallo dell’elezione del presidente della Repubblica.

Oggi il figlio minore Luigi è arrivato intorno alle 13,40 all’ospedale, per poi lasciare la struttura intorno alle 15,15 senza rilasciare dichiarazioni ai giornalisti che erano al di fuori aspettando qualche parola in merito alle condizioni del Cavaliere.

Al contrario di questo check up relativamente ordinario, il precedente ingresso al San Raffaele era dovuto a un’infezione alle vie urinarie e quindi è possibile che l’ingresso di due giorni fa sia dovuto a controlli relativi a questa problematica, tuttavia negli ultimi mesi ce ne sono stati altri, ad esempio c’è stato un ricovero per una gastroenterite, che lo aveva debilitato perché lo aveva colpito nello stesso momento in cui si sono manifestati dei disturbi infiammatori postumi al Covid.

Prima ancora, il leader era rimasto nella sua villa di Arcore per una decina di giorni, poi ci è tornato con la compagna Marta Fascina per riprendersi da un ricovero sempre al San Raffele, durato quasi un mese.

Questi sono segnali che preoccupano, d’altronde Berlusconi, nel bene e nel male è stato sempre un grande personaggio delle nostre dinamiche politiche e non solo, tanto da ispirare un musical che ha debuttato il 25 marzo a Londra.

La vita di Berlusconi in un musical

Diretto dal regista James Grieve, il musical si chiama proprio “Berlusconi” e lo spettacolo ripercorre le fasi più conosciute della sua vita.

Si propone come un racconto originale e pungente della vita del magnate, così almeno annunciano le locandine sparse per la città, che campeggiano specialmente fuori dal teatro Southwark Playhouse dove rimarrà in scena fino a fine aprile.

Nel musical ci sono altri protagonisti oltre lui, infatti c’è il magistrato Ilda Boccassini, l’ex moglie Veronica Lario e una giornalista.

Lo scopo dello spettacolo è quello di raccontare la storia di uno dei leader politici italiani più carismatici e l’evento ha catturato l’attenzione anche del Guardian, che ha evidenziato come nella colonna sonora ci siano titoli che raccontano alcuni momenti della vita di Berlusconi, come “Bunga Bunga” e “My weekend with Vladimir”, che ironizza sul rapporto fra il politico e il presidente russo.

Un’opera dissacrante e satirica perché Silvio ha sempre fatto parlare di sé e anche chi spesso non ha appoggiato le sue decisioni, ora con affetto guarda alle sue condizioni di salute, augurandogli una veloce guarigione.