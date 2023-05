Lufthansa ha acquisito un pacchetto di minoranza di Ita Airways: scopriamo quali potrebbero essere le novità e le sinergie.

La compagnia aerea tedesca Lufthansa ha acquisito una quota di minoranza della compagnia tricolore Ita Airways. Che cosa cambierà? L’acquisizione di una quota del pacchetto societario della compagnia aerea nazionale arrecherà interessanti benefici e vantaggi in termini reputazionali, oltre che un incremento dei biglietti aerei. La famosa startup tricolore sta conoscendo un trend positivo nei conti e potrebbe registrare un incremento nella domanda dei biglietti aerei. Scopriamo quali potrebbero essere le possibili sinergie ed i benefici per i passeggeri.

Ingresso Lufthansa in Ita Airways: ecco le novità

Il Ministero del Tesoro ha approvato l’ingresso della compagnia aerea tedesca Lufthansa in Ita Airways. L’intesa raggiunta avrebbe ad oggetto la cessione del 40% della start up italiana alla compagnia tedesca. Diverse fonti parlano di un prezzo di importo compreso tra i 250 ed i trecento milioni di euro. soddisfatto anche il CEO tedesco, Carsten Spohr. Il nuovo acquisto siglato dai tedeschi consentirà alla compagnia aerea di ampliare il proprio raggio d’azione sul mercato italiano e di introdurre nuove possibili rotte verso le mete dell’Europa meridionale.

Ita non deve essere confusa con la vecchia compagnia tricolore Alitalia e, con l’acquisto del 40% da parte di Lufthansa, entrerà a fare parte del portafoglio di compagnie acquistate, Austrian, Brussels Airlines e Swiss. Insomma, la compagnia tedesca si conferma essere un gruppo sempre più solido ed in grado di soddisfare le esigenze delle compagnie in cerca di acquirenti.

Acquisto Ita da parte di Lufthansa: cosa cambia per i passeggeri?

La transazione di Ita potrebbe essere perfezionata durante la stagione autunnale, ma quali saranno le novità? Il felice sposalizio tra Ita Airways e Lufthansa potrebbe essere molto produttivo sul fronte dell’aumento del numero di potenziali passeggeri, oltre che della gestione condivisa degli acquisti del carburante. Le spese per i carburanti sono una voce di costo che “pesa” terribilmente sui bilanci delle compagnie aeree.

Per questo l’acquisto condiviso potrebbe portare ad un netto risparmio per le società di trasporto aereo, oltre che un risparmio nelle tariffe. I prezzi dei biglietti aerei potrebbero beneficiare di una riduzione derivante dalle benefiche strategie sinergiche tra le due compagnie aeree, tra cui il servizio di consegna dei bagagli e la manutenzione degli aerei.

Nuove assunzioni in arrivo per Ita Airways

Con l’entrata di Lufthansa nel pacchetto di minoranza di Ita Airways si dovrebbero aprire nuove selezioni per aumentare l’organico. Già per il corrente anno 2023 Ita potrebbe ricercare nuovi candidati da assumere per ricoprire diversi ruoli. Inoltre, dato che la compagnia tedesca tiene al benessere economico dei suoi dipendenti, è possibile che anche quelli della compagnia tricolore ricevano un incremento in busta paga.

Accordi di code sharing: sono previsti?

In un documento riservato tra Lufthansa e Ita Airways sono previsti accordi di code sharing, ovvero di vendita di biglietti aerei di una compagnia differente. Oltre che benefici economici per entrambe le società aeree, gli accordi di code sharing garantiranno interessanti vantaggi per i passeggeri.