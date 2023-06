L’Ucraina ha dichiarato di aver fatto progressi nella controffensiva contro le forze russe, nonostante la forte ed evidente resistenza di Mosca. Kiev ha annunciato i progressi ma ha, anche, specificato che la situazione è complicata e i combattimenti procedono senza sosta. Il viceministro della difesa ucraino Hanna Maliar ha dichiarato, durante un briefing, che l’esercito ucraino sta avanzando gradualmente ma in maniera costante, mentre Mosca sta opponendo una forte opposizione all’avanzata delle truppe ucraine sul fronte a sud.

Oleksii Hromov, generale di brigata, ha riferito che l’Ucraina è riuscita a riconquistare oltre 100 km quadrati di territorio occupato nella sua controffensiva contro Mosca. Ha dichiarato inoltre, in una conferenza stampa, che le forze armate ucraine sono pronte a combattere anche a mani nude per liberare il proprio territorio. Una situazione incandescente che sta coinvolgendo sempre più anche gli alleati delle due Nazioni in guerra.

Gli ultimi avvenimenti del conflitto tra Russia e Ucraina

È stato confermato ufficialmente dal Segretario generale della Nato Stoltenberg che i piloti di caccia dell’esercito ucraino stanno ricevendo l’addestramento per pilotare jet F-16. Questo nonostante i membri della Nato non abbiano stabilito una data precisa per la consegna dei velivoli Usa, di ultima generazione, all’Ucraina, l’addestramento del personale ucraino è già in atto.

Ma a preoccupare gli esperti delle Nazioni Unite, in questo momento, è anche l’utilizzo della tortura da parte dell’esercito russo su civili e prigionieri di guerra ucraini, che è emerso nelle ultime ore in maniera più completa. Un gruppo di esperti della Nato ha scritto a Mosca, proprio per discutere di questi delicati e inaccettabili sviluppi. La situazione in Ucraina resta quindi molto critica sotto diversi punti di vista e il conflitto sembra essere lontano dalla soluzione.

Dagli Stati Uniti invece si apprende che i del Congresso, sia repubblicani che democratici, hanno deciso di presentare una legislazione che potrebbe facilitare l’Ucraina nel reperire denaro per finanziare la difesa contro Mosca. Questo sarebbe possibile tramite l’utilizzo di beni russi sequestrati e congelati. Nel frattempo, il ministero degli Esteri russo ha convocato un diplomatico canadese a Mosca per protestare contro la confisca di un aereo Antonov a Toronto e ha sottolineato che le relazioni bilaterali sono “sull’orlo della rottura“.

Putin e il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune nel loro incontro bilaterale hanno deciso di impegnarsi e hanno scelto di approfondire il “partenariato strategico” durante il viaggio diplomatico di Tebboune chedurerà diversi giorni. Mosca, invece, sta cercando di imporre la presenza oltre che in Asia anche in Africa, dove ha già affari in atto.

Sono state condivise nella giornata del 15 giugno, diverse notizie tra cui quella di un attivista russo, contrario alla guerra e noto oppositore di Putin, deceduto durante la detenzione nella città meridionale di Rostov sul Don, dove aveva affermato già in precedenza di essere stato maltrattato. La questione delle torture e dei maltrattamenti ha generato proteste e numerosi appelli da parte delle associazioni per i diritti umani che stanno lottando per poter garantire il rispetto dei diritti primari anche durante la detenziine dei prigionieri.

Il presidente della Repubblica Ceca Petr Pavel ha affermato che, a suo avviso, bisognerebbe porre più attenzione ai russi residenti nei paesi esteri e crede che sia necessario per la sicurezza della regione monitorarli e ampliare i servizi di sicurezza.

A Bruxelles, invece, il Segretario alla difesa degli Stati Uniti Austin ha dichiarato che la riunione del gruppo di contatto per la difesa dell’Ucraina si è conclusa positivamente e ha ribadito che il focus è soddisfare le esigenze del sistema di difesa aerea a terra dell’Ucraina.

La visita di Grossi a Zaporizhzhia e le considerazioni emerse

Il capo dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica o AIEA ha visitato giovedì la centrale nucleare di Zaporizhzhia, attualmente occupata dai russi, e ha confermato che la situazione è “seria” ma si sta stabilizzando.

Rafael Grossi ha valutato i potenziali rischi per la sicurezza, alla luce del crollo parziale della diga di Kakhovka, che ha causato inondazioni gravissime e ha aumentato i timori per la sicurezza del complesso.

La centrale nucleare di Zaporizhzhia è la più grande d’Europa, e la preoccupazione per il suo stato di sicurezza è aumentata a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina.

Dopo la chiusura dell’impianto nucleare, i reattori necessitano ancora di acqua per il raffreddamento del combustibile e del combustibile esaurito per evitare una fusione. La centrale utilizza uno stagno di raffreddamento per prevenire il surriscaldamento dei suoi sei reattori. A causa della rottura nella diga di Kakhovka, il bacino idrico non può essere utilizzato per riempire lo stagno, dato che il livello dell’acqua è decisamente diminuito.

Secondo i funzionari lo stagno può essere rifornito utilizzando profondi pozzi sotterranei, che sono separati dal serbatoio. Grossi ha dichiarato che: “Da un lato, possiamo vedere che la situazione è grave. Le conseguenze della distruzione della diga sono reali.” Ha precisato successivamente che, nonostante le continue problematiche insorte, la situazione è in via di stabilizzazione.

Durante la sua visita alla centrale nucleare di Zaporizhzhia ha espresso la sua opinione riguardo alla possibilità di un accordo scritto tra Mosca e Kiev sulla sicurezza del sito. Grossi ha affermato che, considerando situazione di combattimento nelle vicinanze, che non accenna a diminuire, sarebbe irrealistico pensare di arrivare a una firma in questo momento. Grossi ha rassicurato sul fatto che gli ispettori dell’Aiea continueranno a rimanere nel complesso nucleare per tenere monitorata la situazione e garantire la sicurezza.

L’accordo politico attualmente in vigore, formulato al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, è tutt’ora valido. Grossi ha anche sottolineato l’importanza della sicurezza nucleare e ha espresso timore per la situazione di combattimento in corso tra le forze ucraine e russe. La visita di Grossi alla centrale nucleare ha subito un giorno di ritardo per motivi di sicurezza dato il momento di combattimento violento in corso.

Come capo dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica Grossi ha espresso molta preoccupazione riguardo alla sicurezza della centrale nucleare di Zaporizhzhia, soprattutto considerando la situazione di combattimento presente nelle vicinanze. Il funzionario ha sollecitato ripetutamente la fine dei combattimenti nei pressi della centrale, in quanto questi rappresentano una minaccia per la sicurezza dell’impianto nucleare. Anche la sua visita è stata rimandata a causa dei violenti combattimenti degli ultimi giorni, che hanno reso la situazione troppo pericolosa per poter procedere. Grossi ha sottolineato l’importanza della sicurezza nucleare e ha ribadito che gli ispettori dell’AIEA continueranno a monitorare la situazione per garantire la sicurezza dell’impianto nucleare.