Lucio Battisti, avete visto il figlio? È la sua copia: famoso come il papà

Lucio Battisti, avete mai visto il figlio del noto e indimenticato cantante italiano? Uguale a lui, famoso poi come il suo straordinario papà. Ve lo mostriamo.

Il famoso cantautore italiano, tra le voci più belle del panorama musicale italiano, Lucio Battisti, ha un figlio che è famoso quanto lui. Lo conoscete sicuramente. Ecco di chi si tratta, è davvero un talento proprio come il suo indimenticabile papà.

Lucio Battisti, colui che ha scritto la storia della musica italiana

Nato nel 1943, Lucio Battisti è stato uno dei compositori, cantautori e polistrumentisti che ha reso orgoglioso il mondo discografico italiano. Lui, con i suoi capelli riccioluti e la sua voce graffiante, nascondeva dentro di se un mondo di emozioni che è riuscito a tirare fuori grazie alle sue canzoni che per decenni hanno cresciuto generazioni diverse.

Ancora oggi, sebbene lui non ci sia più, i suoi pezzi continuano a risuonare nelle radio e a rappresentare una parte importante della storia della discografia italiana. Suoi i capolavori come “I giardini di marzo”, “La collina dei ciliegi” “Il mio canto libero” che solo a riascoltarli fanno venire la pelle d’oca.

La vita privata e professionale di Lucio Battisti è stata molto intensa. I successi che ha raggiunto in campo professionale sono stati straordinari ma anche sul piano privato non si può dire il contrario.

Il cantautore è stato sposato fino alla sua morte, con Grazia Letizia Veronese, paroliere italiana, che gli ha dato un figlio. Oggi vogliamo parlare proprio di lui, dell’erede di Lucio Battisti che ha seguito la strada del famoso papà. Anche lui è molto conosciuto, lo avete visto sicuramente.

Chi è il figlio famoso del compianto cantautore italiano

Lucio Battisti ha avuto un unico figlio che ha seguito le orme del padre dedicandosi anima e corpo alla musica e che oggi è famosissimo e conosciuto in tutta Italia. Il suo nome è Luca Filippo Carlo.

Nato nel 1973 dall’unione di Lucio e di Grazia Letizia Veronese, ha la musica nel sangue. Il figlio d’arte ha masticato fin da piccolino l’arte e oggi è un musicista davvero affermato. A differenza del padre, ha optato per un genere completamente diverso, graffiante e più aggressivo, il rock.

Fan dei Beatles e dei Queen, ma anche di altre band internazionali, nel 2000 ha fondato lui stesso un gruppo, Gli Hospital, che gli consentirà di raggiungere un grande successo: con la sua band inciderà ben tre dischi.

Diverse sono le interviste che Luca ha rilasciato negli anni e nelle quali ha sempre dichiarato che il suo obiettivo non è raggiungere la fama ma semplicemente vivere di musica, la sua più grande passione.

Proprio per evitare che il suo nome fosse accostato sempre e comunque, nell’ambiente musicale, a quello del papà famosissimo in tutta Italia, Luca ha scelto per lui un nome d’arte, Lou Scappato.

Per quale ragione? Solo per darsi una propria identità, diversa e indipendente da quella del famoso papà a cui però somiglia tantissimo.

Sebbene abbia optato per un genere diverso, lui così come anche la sua adorata mamma, hanno sempre onorato e omaggiato la memoria di Lucio Battisti, intervenendo in più occasioni contro gli sciacalli che hanno tentato di infangare la memoria di suo padre.

Più volte è intervenuto anche in varie trasmissioni televisive ricordando storie o episodi divertenti che riguardavano il suo famoso papà. Che cosa sappiamo però più nel dettaglio di Luca Filippo Carlo, in arte Lou Scappato? Possiamo dire che è sicuramente una persona molto riservata che ama i riflettori ma solo se si tratta di mostrare il suo lato artistico.

Per quanto riguarda il suo privato, sappiamo poco e niente. Dalle poche informazioni che ci giungono su di lui, dovrebbe vivere oggi a Rimini con sua moglie e i suoi figli, a pochi chilometri dalla mamma, Grazia Letizia Veronese.