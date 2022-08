Lucida labbra, ora hanno iniziato tutti a spalmarselo sul tallone: il motivo ti lascerà a bocca aperta

Il lucida labbra è un prodotto indispensabile per l’idratazione delle labbra. Ora tutti lo spalmano sul tallone e il motivo è geniale.

Il lucida labbra è un must have per donne e uomini, soprattutto durante la stagione fredda invernale. Le labbra sono delicate e hanno bisogno di continuo nutrimento, idratazione e uno schermo che possa difendere loro dagli attacchi degli agenti esterni.

Qualcuno però ha iniziato ad usarlo anche sul tallone, risolvendo un problema comune in pochissimo tempo.

Benefici del lucida labbra

Il lucida labbra è un prodotto che si utilizza tutti i giorni, tanto che sul mercato si possono trovare brand e tipologie diverse per rispondere alle varie necessità. Non solo, anche le formulazioni cambiano così da poter rispettare il pH naturale delle labbra e le loro esigenze.

Deve essere utilizzato durante l’inverno, perché si è maggiormente esposti alla disidratazione e attacco degli agenti esterni. Non solo, deve essere applicato anche in estate quando le temperature sono alte e con un fattore di protezione +50.

La pelle delle labbra si disidrata continuamente e necessita di uno schermo protettivo, ricco di nutrienti e componenti idratanti oltre che lenitivi. Quante volte si vedono persone che hanno labbra screpolate e tagliate? Ecco, questi soggetti non usano il lucida labbra.

Inoltre, sono tutte formulazioni adatte da applicare prima del make up rendendo un lipstick ancora più brillante e duraturo nel tempo.

Lucida labbra sul tallone: ecco come risolvere questo problema

Il lucida labbra nasce come prodotto da applicare sulle labbra, come dice il nome stesso. Eppure, ci sono tantissimi prodotti che si prestano per essere applicati in altre parti del corpo seppur non specificato.

Ad esempio è buona abitudine spalmare questo prodotto in particolare sui talloni, ottenendo un risultato impensabile e risolvendo un problema comune in pochi semplici passi.

Un uso alternativo che sicuramente fanno ancora in pochi, ma che una volta scoperto potrà diventare un sicuro must have. Si ricorda infatti che il lucida labbra lenitivo è ottimo per rimuovere gli anelli quando le dita si gonfiano, applicandolo direttamente sulla zona interessata massaggiando sino a quando l’anello non si sfila.

Sul web ci sono molti video che mostrano come utilizzare questo prodotto millenario, dalla cura delle ferite della pelle, per pettinare le sopracciglia sino a nutrire le scarpe che ne hanno bisogno.

Il tallone screpolato ha bisogno di tantissime cure e in pochi sanno che è esattamente come la pelle delle labbra. Sono delle parti del corpo altamente delicate, che richiedono una nutrizione continua e massiva.

Il burro cacao classico, meglio ancora se con Burro di Karitè e oli, può essere spalmato direttamente sul tallone e poi massaggiato delicatamente. Per un effetto migliore, si può applicare prima di andare a dormire (mettere una buona dose di prodotto) e poi indossare una calza di protezione in cotone. Il mattino dopo il piede sarà come nuovo! L’operazione andrebbe ripetuta una o due volte alla settimana, ovviamente utilizzando un lucida labbra dedicato e che non si applica sulle labbra.