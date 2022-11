Luca Argentero, perché ha lasciato Myriam Catania? Simona Izzo spiffera tutto

By

Simona Izzo, ha svelato il vero motivo per cui l’attore Luca Argentero ha lasciato la sua collega Myriam Catania. Ecco la rivelazione.

Uno degli attori più amati del panorama cinematografico italiano e che si è prestato anche più volte al mondo della televisione è Luca Argentero, che ha iniziato la sua carriera partecipando al Grande Fratello.

Infatti, spinto da sua cugina, la showgirl Alessia Ventura, ex letterina di Passaparola, l’uomo ha partecipato alla terza edizione del Grande Fratello negli anni 2000, dove ha avuto un flirt con Marinella.

Luca Argentero dal GF al cinema

Nonostante fosse corteggiatissimo dalla vincitrice di quell’edizione, Floriana Secondi, e fosse amato dal pubblico, Luca non è riuscito a conquistarsi la vittoria classificandosi al terzo posto.

Ma subito dopo l’esperienza nel reality ha cavalcato l’onda posando per alcune foto e un calendario su Max per poi intraprendere una carriera nel mondo della recitazione, studiano e formandosi come attore.

Così, dopo qualche anno dalla sua partecipazione al Grande Fratello ha debuttato in alcune fiction tv per poi arrivare a prendere parte anche ad un film dove ha recitato al fianco di Julia Roberts.

Nel corso degli anni, la sua fama è diventata sempre più grande e grazie a ruoli che hanno fatto emergere il suo talento nella recitazione, adesso è diventato uno degli attori più richiesti.

Basti pensare che nell’ultimo anno, oltre a tornare sul piccolo schermo grazie alla seconda serie di DOC – Nelle tue mani, Argentero è anche stato protagonista della serie pubblicata su Disney+, Le Fate ignoranti.

Al momento, dal punto di vista sentimentale, l’uomo è legato a Cristina Marino da cui ha avuto la bellissima Nina e ne sta per avere un altro: una coppia felice e innamoratissima.

La confessione di Simona Izzo

Ma prima di formare una famiglia con la Marino, Luca è stato sposato dal 2009 al 2016 con l’attrice Myriam Catania, nipote da parte materna della regista, attrice e doppiatrice, Simona Izzo.

Ed è stata proprio quest’ultima sulle pagine del settimanale Nuovo, a parlare della relazione di sua nipote e del motivo per cui il matrimonio con Argentero non è finito nel migliore dei modi:

“mia nipote ha contribuito alla sua formazione artistica. Luca le ha dimostrato la sua dedizione quando lei è finita in coma per un incidente stradale, dove era rimasta gravemente ferita al viso.

Poi ha continuato raccontando che Myriam al risveglio ha chiesto all’ex marito:

“Sono certa che non mi lascerai?”. Anni dopo è stata lei a volere il divorzio, nel rifiuto di una storia che aveva perso i suoi valori iniziali”

Stando alle parole della Izzo, è stata quindi la Catania a chiedere il divorzio e nonostante questo i due sembrano essere rimasti in buoni rapporti ma non si frequentano per rispetto dei nuovi partner.

Sembra infatti, che Miryam, prima di partecipare alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, abbia chiesto al suo ex marito, qualche consiglio per affrontare al meglio la sua avventura televisiva, come è anche accaduto alla stessa Izzo, qualche anno addietro.

La donna, infatti, prima di sua nipote, ha partecipato alla seconda edizione del reality quando era condotto da Ilary Blasi.