Luca Argentero e Cristina di nuovi genitori, il tenero scatto che emoziona tutti

Luca Argentero e Cristina Marino saranno presto genitori bis: questo scatto ha emozionato tutti i fan della bellissima coppia.

Una coppia tra le più seguite e le più belle quella formata da Luca Argentero e Cristina Marino, di nuovo genitori e con il cuore colmo d’amore. Lo scatto su Instagram ha emozionato tutti e il nuovo arrivo in casa Argentero apre la giornata in maniera totalmente diversa. La piccola Nina Speranza è diventata la sorella maggiore e ora il loro mondo si colora con un nuovo lieto evento.

Luca Argentero e Cristina Marino, come è nato il loro amore?

Tutti amano Luca Argentero, uno dei più bravi attori italiani sempre pronto a reinventarsi e provare nuovi ruoli. Da quando ha incontrato sua moglie Cristina Marino – attrice, modella e imprenditrice – la sua vita è completamente cambiata.

Una squadra nel lavoro e nella vita, complici e ironici sono diventati genitori per la prima volta nel 2020 della bellissima Nina Speranza. Durante alcune interviste, tra cui Domenica In, l’attore ha svelato come è nato l’amore tra i due dopo una conoscena particolare.

Erano insieme sul set di Vacanze ai Caraibi nel 2015 e tra i due è scattata una complicità particolare. Ai tempi l’attore era ancora sposato con Myriam Catania, ma sentiva che quell’incontro potesse essere qualcosa di importante.

Durante l’intervista della coppia a Che Tempo che Fa, tra sorrisi e ironie, Argentero ha proseguito il racconto. La Marino ha spiegato di aver perso un aereo e di aver cenato con Luca, la prima volta per poi ricevere un messaggio:

“Perdi il volo, rimani’ e io invece sono partita”

Ma il destino non ha lasciato andare la presa e ha fatto incontrare i due in Italia, dove è iniziata la loro relazione. Una coppia che sin da subito ha capito che quell’incontro non poteva essere casuale, portando a tutta la felicità che oggi vivono.

Si sono poi sposati a giugno del 2021 a Città della Pieve e oggi vivono la loro bellissima storia d’amore giorno dopo giorno.

Luca e Cristina genitori bis, lo scatto che emoziona i fan

Come accennato, Luca e Cristina sono già genitori della piccola Nina Speranza. Dopo aver annunciato la seconda gravidanza, la famiglia di Argentero si allarga e con uno scatto su Instagram i coniugi hanno dato il benvenuto al loro secondogenito Noè Roberto.

La foto in bianco e nero con le tre mani riprende il filone della prima nascita, nel 2020, di Nina. Le mani dei due genitori si sfiorano e la piccola mano di Noè è accanto a loro. I like in pochissimi minuti sono diventati 100mila, con commenti di auguri da parte dei colleghi e dei fan della coppia.

Un tripudio di amore ed emozione, per questo piccolo che è arrivato a colorare una nuova pagina di questa belllissima famiglia.