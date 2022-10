Lorenzo Fontana, ironia sul web per un doppio grave errore di ortografia

Il documento con doppio errore di ortografia, sul sito di Montecitorio, firmato e compilato da Lorenzo Fontana: “Inpiegato”.

Ha suscitato grande ironia sul web il documento di dichiarazione delle cariche ricoperte del marzo 2018, anno in cui Lorenzo Fontana era entrato alla Camera dei deputati, e compilato dallo stesso neopresidente della Camera. La terza carica dello Stato caduto in un errore piuttosto grossolano.

Lorenzo Fontana, subito nel mirino il Presidente della Camera

È finito subito nel mirino Lorenzo Fontana, dopo la sua elezione a presiedete della Camera. Ancora i social protagonisti dello sbeffeggiamento dopo il video – tagliato ad arte – che lo vedeva sbraitare contro coppie omosessuali e immigrati. Un video che è stato condiviso anche da politici come Laura Boldrini, e al quale erano state già mosse diverse polemiche per la sua aggressività riguardante certi argomenti del sociale.

Al di là, però, della strumentalizzazione, visto il mancato contesto negli interventi e nei video che stanno adesso circolando del leghista, stavolta a far discutere è stato un documento comparso sul sito della Camera risalente al 2018.

Quattro anni fa infatti, Fontana dopo le elezioni politiche in cui era risultato eletto, aveva compilato una dichiarazione delle sue cariche ricoperte negli anni, ovvero delle funzioni svolte fino a quel momento, come da prassi dopo l’entrata alla Camera dei deputati.

Documento che però questa volta in maniera inequivocabile mostra non uno, ma ben due errori abbastanza gravi di ortografia.

Lorenzo Fontana: il doppio errore di “distrazione”

Il documento ha suscitato commenti ironici sul web da parte di migliaia di utenti, e anche da parte di comici e attori. Nel dettaglio (come si può ben vedere dalla foto qui in basso) la compilazione a penna in lettere a stampatello vede Fontana incappare per due volte consecutivamente in un doppio errore di “distrazione”.

Certo, rimane il dubbio minimo che quel documento non sia stato compilato dal neopresidente della Camera, e che sia stato qualcun altro a scrivere a penna. Quello che è sicuro è che la firma è la sua.

Nella dichiarazione dunque si legge che nel 2018 Fontana era parlamentare europeo, in aspettativa dal 2019, “inpiegato” presso Verona Fiere, sotto la voce “Cariche e uffici ricoperti e funzioni svolte alla data della presentazione della candidatura”.

E ancora in basso, al punto due, Cariche in enti privati, ricompare quel'”inpiegato“, ancora con quella “n” al posto della “m” . L’attore comico Luca Bizzarri è intervenuto tramite i suoi canali social per commentare proprio questo doppio errore, scrivendo: “A me non fa tanta impressione che sia Presidente della Camera, ma che abbia tre lauree”.