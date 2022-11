Lorenzo Bastelli: oggi i funerali del ragazzo morto per sarcoma di Ewing

Oggi ci saranno i funerali del giovane bolognese Lorenzo Bastelli, ucciso a 14 anni dal sarcoma di Ewing.

Nelle scorse settimane la madre aveva lanciato un appello sui social per aiutare il ragazzo a distrarsi dalla malattia che purtroppo lo stava consumando.

La morte di Lorenzo Bastelli

Lorenzo era un ragazzino di 14 anni come tanti, con la passione del basket. Purtroppo era affetto dal sarcoma di Ewing dopo una recidiva della malattia e per questo motivo era costretto a stare isolato in casa.

Per questo motivo, la mamma Francesca ha cercato di aiutarlo tramite i social e dopo il suo intervento sono arrivati tantissimi messaggi, lettere e disegni per lui. Questo modo escogitato dalla donna per tenere compagnia a Lorenzo aveva funzionato, infatti il 14enne era molto felice che il popolo del web fosse vicino a lui, sebbene a distanza.

Lorenzo è stato letteralmente sommerso da tantissimi disegni e belle parole provenienti da ogni parte d’Italia ma purtroppo questo non è bastato per sconfiggere la sua aggressiva malattia.

L’annuncio della scomparsa

È stata proprio Francesca Ferri, la mamma di Lorenzo, a dare l’annuncio della sua scomparsa.

La donna ha spiegato che da venerdì il quadro clinico del ragazzo era molto peggiorato, fin quando non ce l’ha fatta più ed ed è spirato fra le sue braccia, addormentandosi sereno dopo averle sussurrato “Mamma ti amo”, la frase che era solito dirle, soprattutto in questi giorni in cui lei aveva fatto questo bellissimo gesto nei suoi confronti.

“sono certa che mio figlio abbia vissuto l’ultimo mese in maniera divera e più positiva, nonostante il dolore fisico. grazie a tutti quelli che gli hanno voluto bene”.

Con queste parole la donna si è rivolta al popolo dei social, ricordando tutto l’amore pervenuto in questi giorni non solo da parte della famiglia di Lorenzo, ma anche appunto di tantissimi utenti che si sono stretti al loro dolore.

I funerali si svolgeranno oggi alle ore 15 nella chiesa di Santa Maria Maggiore, nella frazione di Castel San Pietro Terme, dove Lorenzo viveva con la sua famiglia.

Cos’è il sarcoma di Ewing

La malattia che affliggeva Lorenzo si chiama sarcoma di Ewing ed è un tumore maligno che attacca le ossa per motivi ancora non chiari alla scienza. Solitamente colpisce le gambe e se non viene diagnosticato in tempo può espandersi con metastasi polmonari. Tuttavia, il sarcoma di Ewing identificato per la prima volta dall’omonimo dottore nel 1920, può colpire anche le braccia, le costole e le clavicole.

Un paziente affetto da questo sarcoma come il giovane Lorenzo avverte un dolore persistente e come conseguenza abbiamo gonfiore della zona afflitta e perdita di peso.

Lorenzo sembrava, tempo fa, in via di guarigione da questo problema ma purtroppo la recidiva ha portato il sarcoma a riacutizzarsi e non gli ha lasciato scampo.

Grazie alla vicinanza della famiglia e dei suoi amici fisici e virtuali però, il ragazzo con il sogno di giocare a basket come professionista, è morto con il sorriso sulle labbra.