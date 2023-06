L’agenzia dell’Oms specializzata sulla ricerca sul cancro, l’Agency for Research on Cancer (Iarc), potrebbe molto presto classificare l’aspartame, come elemento cancerogeno per la salute umana.

La notizia è stata anticipata dalla Reuters sul proprio sito, citando fonti anonime. La Ierc, ufficializzerà la notizia entro il 14 luglio, dopo la pubblicazione della monografia sull’aspartame con relativa valutazione, all’interno della rivista Lancet Oncology.

L’Oms potrebbe dichiarare l’aspartame cancerogeno per l’uomo

L’aspartame è uno dei dolcificanti più utilizzati al mondo. Viene introdotto all’interno di bevande, cibi e anche medicine. Numerosi sono stati i dibattitti sui possibile effetti sulla salute umana di questa sostanza, ma, diversi studi hanno sempre rassicurato l’opinione pubblica.

In particolare, una prima valutazione avvenuta intorno agli anni 80 confermò la sicurezza dell’aspartame rispetto alla salute dell’uomo. Affermando che una dose di circa 40 mg al giorno per chilo di peso corporeo non dovrebbe produrre nessun effetto negativo sulla salute umana.

Dopo circa 40 anni da questa assunzione, l’Agency for Research on Cancer (Iarc) ha dato vita ad un gruppo di lavoro per valutare se effettivamente la sostanza possa favorire l’avvento di tumori. Gli esperti si sono riuniti dal 6 al 13 giugno scorsi.

Mentre in questi giorni, a partire dal 27 giugno, fino al 6 luglio, si sta svolgendo un’altra riunione appartenente al gruppo di lavoro Oms-Fao. Questo gruppo dovrà valutare qual è la dose della sostanza più sicura per il corpo umano.

“Le due valutazioni sono complementari. Ecco perché il risultato delle valutazioni sarà reso disponibile insieme”.

Ha affermato la Iarc.

Il sistema di classificazione delle sostanze dell’Organizzazione Mondiale ella Sanità

L’agenzia dell’Oms è caratterizzata da un sistema di classificazione delle sostanze, diviso in quattro categorie.

La prima è destinata alle sostanze nei confronti delle quali sono state riscontrate sufficienti prove di cancerogenicità.

Poi vi sono i gruppi 2A (probabile cancerogeno) e 2B (possibile cancerogeno), i quali contengono sostanze che potrebbero fungere da fonte di tumori ma con differenti livelli di forza di prove scientifiche.

L’ultimo gruppo, infine è caratterizzato da sostanze per le quali non vi sono alcune prove di cancerogenicità.

Secondo il Reuters, gli esperti avrebbero classificato l’aspartame come possibile cancerogeno e dunque al livello B2, dove attualmente vi sono ben 322 sostanze.

L’aspartame è un dipeptide artificiale, composto da due amminoacidi, ossia l’acido aspartico e la fenilalanina.

Esso è uno dei dolcificanti più potenti, contribuendo a regolare il sapore dei cibi su cui si applica.