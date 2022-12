L’oggetto più sporco in casa, si annidano milioni di batteri: si trova in cucina | Peggio del WC

Ti sei mai chiesto quale sia l’oggetto più sporco in casa? Non è il WC. Si tratta di un oggetto ancora più sporco sul quale si annidano milioni e milioni di batteri.

Una vera impresa quotidiana è quella di pulire ogni superficie e renderla perfettamente igienizzata. A destare maggiore preoccupazione tra le casalinghe sono il bagno e la cucina. Nella maggior parte dei casi è proprio il WC ad essere il principale veicolo di batteri e di germi. Ma c’è un oggetto che utilizziamo tutti che è ancora più sporco del water. Di quale oggetto stiamo parlando? Scopriamolo.

Pulire casa: una vera impresa

È davvero difficile faticoso mantenere una casa perfettamente pulita ed in ordine. Polvere, batteri, peli, capelli, cattivi odori sono tutti ostacoli e sfide che ogni massaia si trova a dover affrontare. Mantenere perfettamente pulite ed in ordine tutte le stanze dell’abitazione è davvero difficile, specie in casa sono presenti i bambini e gli animali domestici.

Il bagno e la cucina sono gli ambienti dove si annidano maggiormente i batteri ed i germi. Proprio qui gli scarichi sono veicolo dell’accumulo di incrostazioni calcaree e di cattivi odori. Il water è sicuramente un oggetto sporco che richiede mille attenzioni ed una pulizia molto profonda dal momento che germi e batteri si annidano facilmente. C’è un oggetto che è ancora più sporco del water: di quale si tratta?

Oggetto più sporco in casa: di quale si tratta?

Non puoi nemmeno immaginarlo quale sia l’oggetto più sporco in assoluto in casa. Si tratta della spugna che utilizzi per pulire le superfici, compreso il lavandino ed il water.

Tutte le spugne che utilizziamo in casa (cucina e bagno) contengono tantissimi batteri e germi. Si pensi, ad esempio, alla spugna che utilizziamo per lavare il water. La stessa viene contaminata dai germi presenti nell’acqua e sulle pareti del wc.

Proprio l’acqua del water viene a contatto ogni giorno con il materiale fecale, l’urina e con le incrostazioni di calcare. Utilizzando la spugna per pulire il water è possibile contaminare altre superfici ed è possibile che i batteri raggiungano anche lo spazzolino.

Uno studio è stato pubblicato sulla testata Journal of Applied Microbiology ed evidenzia che i germi che si annidano sulla spugna non sono assolutamente tossici e nocivi per la salute, ma possono cagionare non pochi problemi dal punto di vista della salute umana e dell’igiene.

Le spugne sono un vero e proprio veicolo di batteri ed essendo umide sono rischiose per il batterio salmonella, che può venire a contatto con l’acqua ed i cibi. Per questo, sarebbe opportuno cambiarle almeno una volta a settimana.

Cosa utilizzare al posto delle spugne?

Al posto delle spugne e spugnette che sono un veicolo di accumulo di germi e batteri, è possibile sostituirle con delle spazzole, che sono molto più igieniche in quanto non si impregnano di umidità e di acqua.

Le setole delle spazzole oscillano e possono essere pulite con l’ausilio di acqua e di bicarbonato di sodio o con una sostanza igienizzante.