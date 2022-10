Lo Zingarelli 2023 pronto ad accogliere i vocaboli “moderni” più comuni

Tra i termini di derivazione anglosassone troviamo decluttering, termine con cui si indica l’eliminazione di tutto ciò che è superfluo, compreso quello che ingombra i nostri pensieri in modo non costruttivo.

E ancora, non possiamo non citare catcalling, vocabolo su cui si è discusso tantissimo. Se volessimo trovare un significato letterale sarebbe “richiamo per il gatto”, da “cat” (gatto) e “calling” (chiamare). Ma questo racchiude un mondo intero: sembra ieri quando Aurora Ramazzotti raccontava dei fischi ricevuti in pieno giorno e in pieno centro a Milano mentre era intenta a fare jogging in solitaria.

Lamentò via Instagram l’accaduto e i più – senza dire più cosa – l’accusarono di essersela presa troppo, quando una ragazza come lei “non bellissima” avrebbe dovuto solo ringraziare per le attenzioni ricevute dagli uomini. Fermo restando giudizi soggettivi sull’estetica, il problema è molto più ampio di questo: il catcalling è una pratica che può ledere la dignità della donna, può farla spaventare, le rende difficile tornare a casa di sera da sola. E non c’è bisogno di aggiungere altro, anche se da dire su questo tema ci sarebbe tantissimo.