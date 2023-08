Lo adottano pensando si trattasse di un cane, subito dopo scoprono l’amara verità

Quando lo hanno adottato pensavano fosse un cane, ma subito dopo scoprono l’amara verità. Si trattava di un altro animale.

Dopo aver adottato quello che riteneva essere un cane, una famiglia del Massachusetts ha fatto ritorno a casa nella felicità più totale.

Il loro intento era quello di adottare il cucciolo che avevano trovato sul ciglio di una strada, mentre la verità era un’altra. Infatti, l’animale non era quello che credevano, era tutt’altro. Scopriamo quale esemplare aveva invece adottato la famiglia!

L’animale adottato non era un cane

Felice di aver adottato quello che credeva fosse un cucciolo di cane, la famiglia del Massachusetts ha fatto ritorno nella propria casa, inconsapevole di aver portato dietro qualcosa di totalmente diverso.

Il cucciolo era stato trovato negli Stati Uniti, mentre vagava sul ciglio di una strada percorsa da tanti veicoli che avrebbero potuto ucciderlo.

Così la famiglia lo ha preso e messo in salvo e ha deciso di portarlo a casa. Dopo essere arrivati nell’abitazione, qualcuno di loro ha guardato con maggiore attenzione l’animale e ha avuto qualche dubbio sul fatto che si trattasse di un cucciolo di cane.

Guardando ancora con più attenzione hanno fatto l’incredibile scoperta. Il cucciolo non era un cane, ma per essere certi della scoperta fatta hanno contattato un’organizzazione no profit che assiste gratuitamente migliaia di animali, il New England Wildlife Center. Il Cape Wildlife Center dispone di un team di volontari che forniscono assistenza a chi la richiede.

In realtà si trattava di un coyote: la particolare verità

Incredibile la scoperta fatta dalla famiglia che aveva condotto quello che credeva un cane nella propria casa. In realtà, si trattava di un cucciolo di coyote orientale, come ha confermato il veterinario del New England Wildlife Center giunto sul posto. Una verità che ha lasciato tutti basiti.

L’identificazione è avvenuta in modo rapido e il personale ha anche postato sui suoi canali social la foto dell’animale.

Il direttore esecutivo del Cape Wildlife Center di Barnstable, Zack Mertz, in un’intervista rilasciata alla CNN ha detto che vedere cuccioli di coyote o di volpe vagabondare nel territorio del Massachusetts è un fatto abbastanza comune.

Di solito questi animali si vedono girovagare nella stagione primaverile, quando la natura si risveglia e i piccoli cominciano da soli a esplorare il territorio. È possibile che il cucciolo di coyote possa essersi allontanato dalla sua famiglia, o magari la madre è morta o è ferita e non può accudirlo.

Se si è allontanato è difficile che possa ritrovare la sua mamma in quanto spesso si perdono e non riescono a ritrovare il punto esatto dove vivevano.

Dopo la scoperta della verità il centro si è preso cura del coyote

L’intervento del centro è stato provvidenziale per il cucciolo di coyote. Dopo aver accertato la specie, il personale del centro lo ha visitato e ha affermato che il cucciolo ha cinque o sei settimane di vita.

Dal controllo è emerso anche che l’animale non è affetto dalla rabbia, quindi non c’era alcun pericolo di infezione.

Successivamente il personale del centro ha provveduto a fare le prime vaccinazioni al coyote. Sarà il Cape Wildlife Center per il momento ad occuparsi del cucciolo fino a quando non sarà capace di badare a se stesso e di sopravvivere nel suo habitat naturale.

Quando raggiungerà l’indipendenza necessaria per stare in libertà, il cucciolo verrà immesso in natura.

Intanto, è stato messo in isolamento per qualche tempo, ma pare che non starà da solo a lungo, infatti giungerà presto a fargli compagnia un cucciolo della stessa specie. Così i due cuccioli di coyote verranno cresciuti insieme e saranno come fratelli.

Nel centro giungerà fra qualche mese un cucciolo di coyote femmina che arriverà dalla Wildlife Clinic di Rhode Island. I due animali potranno giocare insieme e conoscersi meglio, imparando atteggiamenti appartenenti alla loro specie.