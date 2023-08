Lizzo nella bufera: la cantante accusata di molestie dalle sue ballerine

Finisce nell’occhio del ciclone Lizzo, cantante paladina della body positivity, accusata dalle sue ex ballerine di molestie. Tre ex componenti del suo corpo di ballo l’hanno denunciata al tribunale di Los Angeles, e ora l’artista, che non ha ancora rilasciato dichiarazioni, rischia grosso.

Le accuse delle tre ex ballerine, due delle quali licenziate e una terza che ha dato le dimissioni per solidarietà nei confronti delle colleghe, sono pesantissime, in particolare per chi, come Lizzo, ha sempre promosso la body positivity e denunciato con sdegno qualsiasi forma di pregiudizio e bullismo. La notizia delle presunte molestie è rimbalzata solo ieri in tutti gli Stati Uniti, anche se la cantante fino ad ora ha evitato ogni tipo di commento, forse per organizzare la sua difesa, anche mediatica, con i legali.

Lizzo accusata di molestie da tre ex ballerine del suo tour

“Comportamenti sessuali inappropriati, atti a creare un costante disagio”. Così hanno definito quanto subito le tre donne che hanno denunciato la cantante Lizzo al tribunale di Los Angeles. Le tre ex dipendenti dell’artista, due delle quali licenziate e una dimessasi in segno di sostegno alle colleghe, lavoravano nel corpo di ballo e hanno denunciato di esser stata vittime di molestie sessuali, accusandola inoltre di aver creato un ambiente di lavoro ostile.

I fatti risalirebbero ad un periodo che va da settembre 2021 e arriva fino a quest’anno. Non solo Lizzo avrebbe fatto commenti pesanti sul loro peso, ma le avrebbe anche criticate e rimproverate per la decisione di avere rapport fisici con i rispettivi partner prima del matrimonio. “La signora ha anche simulato sesso orale su una banana di fronte al resto del cast: gesti spontanei che hanno messo a disagio le querelanti” si legge in una dichiarazione resa a Rolling Stone.

“Comportamenti sessualmente inappropriati, incluse discussioni su masturbazione e condivisione su fantasie sessuali” si legge anche. Le ballerine, inoltre, avrebbero vissuto in un vero clima di terrore: sarebbero state minacciate di licenziamento dopo aver chiesto un acconto sullo stipendio, oltre ad essere state accusate di aver bevuto prima di un’audizione, e costrette quindi a rifarla da capo.

“La natura sbalorditiva del modo in cui Lizzo e il suo team di gestione hanno trattato i loro artisti sembra andare contro tutto ciò che Lizzo rappresenta pubblicamente, mentre in privato fa pesare i suoi ballerini e li sminuisce in modi che non sono solo illegali ma assolutamente demoralizzanti” ha dichiarato Ron Zambrano, legale delle tre accusatrici.

Assieme a Lizzo, è stata denunciata anche la capitana del corpo di ballo, Shirlene Quigley, che avrebbe cercato di convertire alcune delle sue sottoposte al suo credo religioso e anche alcuni dirigenti della Big Grrrl Big Touring, rei di aver pagato di più il personale bianco rispetto a quello di colore.

Chi è Lizzo, la cantante sotto accusa per molestie

Melissa Viviane Jefferson, questo il vero nome di Lizzo, nasce nel 1988 a Detroit e inizia a reppare fin da quando è solo un’adolescente, a 14 anni. In quegli stessi anni prende parte ad alcuni gruppi, uno dei quali tutto al femminile. Nel 2013 pubblica il suo primo album, intitolato Lizzobangers.

Nel 2015 esce il suo secondo EP, Big Grrrl Small World. A partire dal 2016 iniziano le collaborazioni famose e c’è la sua svolta commerciale. Juice esce nel 2019, e si rivela subito un grande successo, che trascina con sé altri due pezzi pubblicati ben tre anni prima, Truth Hurts e Good as Hell. Negli anni che seguono, la popolarità di Lizzo cresce sempre più e le consente anche di collaborare con Lady Gaga.

Una delle caratteristiche dell’artista è quella di promuovere la body positivity e l’amore per se stessi, lei, che fin da bambina conosce bene cosa significhi avere problemi legati al peso. Ne è talmente convinta che il suo stesso corpo di ballo, chiamato Big Grrrls, è composto solo da ballerine evidentemente sovrappeso.

Ecco perché colpisce che proprio lei, che per tanto tempo si è battuta su temi tanto importanti, abbia potuto mettere in atto simili comportamenti nei confronti delle sue collaboratrici. Ora l’artista rischia di finire a processo, e non si tratta di cosa da poco conto, considerando anche quanto la sua immagine pubblica ne stia risentendo, con milioni di persone deluse sui social.