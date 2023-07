Una situazione che nessuno s’aspettava. È accaduto ieri a Napoli, a Marechiaro, nel pieno di una giornata di mare e di relax. Un bagnino è stato accoltellato in spiaggia per un lettino. Vediamo insieme cosa è successo.

Ad aggredirlo sarebbero stati due ragazzini di 15 anni e hanno colpito il bagnino sotto gli occhi attoniti di tanti bagnanti che erano in spiaggia.

Napoli, bagnino accoltellato

Un coltello estratto ed un bagnino che è stato accoltellato. Il tutto è accaduto sotto gli occhi impauriti di tanti bagnanti che erano lì in spiaggia a prendere il sole e a rilassarsi. È successo a Napoli, a Marechiaro. Ad indagare sulla vicenda sono i Falchi della Polizia. Ma cosa è successo di preciso?

Stando alle prime testimonianze e alla prima ricostruzione della vicenda, il bagnino sarebbe stato aggredito da due minorenni, di 15 anni, dopo un diverbio per un lettino sul lido gestito dal bagnino stesso. L’uomo, 42 anni, è stato aggredito in modo violento e sotto lo sguardo di tante altre persone. Immediatamente soccorso, è stato portato in ospedale dove sarebbe in fin di vita.

Non è ancora chiaro se siano stati entrambi i giovanissimi, o uno solo di loro, ad estrarre il coltello e a colpire il bagnino all’addome, ferendolo in modo grave. L’uomo è, ora, ricoverato all’ospedale “Fatebenefratelli”. Stando alle testimonianze di alcune persone presenti, ascoltate dalla Polizia, il 42enne è stato visto litigare con un gruppo di giovanissimi, di età compresa intorno ai 15 anni. Ad un certo punto, qualcuno di loro ha estratto un coltello e ha ferito l’uomo davanti a tante altre persone.

Dei minorenni hanno estratto un coltello

A commentare l’accaduto è stato, subito, il deputato Francesco Emilio Borrelli insieme al consigliere della municipalità interessata, Pascucci: “Il gravissimo episodio accaduto oggi pomeriggio sugli scogli di Marechiaro, dove due giovanissimi hanno accoltellato un uomo di 42 anni riducendolo in fin di vita per motivi ancora da chiarire, dimostra come, a distanza di un anno da un altro episodio dove nello stesso posto furono accoltellati due minorenni da alcuni coetanei, non sia cambiato assolutamente nulla” – dichiarano.

I due affermano, anche, che “[…] quello di Marechiaro è un episodio ampiamente annunciato visto che nessuno controlla i consistenti flussi che arrivano in quel litorale, così come anche Mergellina è tornata ad essere terra di nessuno”.

Una situazione ai limiti dell’assurdo se si pensa che si è trattato di un semplice diverbio per un lettino, forse posizionato in maniera sbagliata o per un’altra motivazione. La Polizia sta indagando sull’accaduto e sta ascoltando i tanti testimoni che hanno visto ciò che è successo e, immediatamente, hanno prestato soccorso all’uomo che, purtroppo, ora è in gravi condizioni all’ospedale.