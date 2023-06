L’Italia non ce la fa a portare a casa punti nella partita d’esordio all’Europeo di Romania e Georgia per la categoria Under 21. Contro la Francia, gli azzurrini di Paolo Nicolato restano in partita fino alla fine, ma perdono con il risultato di 2-1, anche se all’attivo mancano almeno un rigore e un gol, non assegnato nonostante il pallone abbia ampiamente superato la linea di porta. Molti dubbi anche sul secondo gol dei transalpini che nasce da un fallo a centrocampo sul difensore Calib Okoli. Ora la nostra Nazionale non può più sbagliare per superare la fase a gironi.

Chi vince esulta, chi perde spiega. Sì, ma questa volta il detto non vale e non può valere in una serata in cui l’Italia meritava di portare a casa ben di più che zero punti all’attivo. La Francia vince, ma non convince, a parte un Kalimuendo che tecnicamente e fisicamente dimostra di essere di categoria superiore e capace di sfornare magie come il colpo di tacco che ha portato in vantaggio i suoi nel primo tempo. La lente di ingrandimento sulla prestazione di Sandro Tonali, a poche ore dalla chiusura del trasferimento al Newcastle dal Milan per ben 80 milioni (bonus già inclusi, eh) non dimostra emozione o particolari errori, anzi una prova di qualità e quantità. Spiccano anche Pietro Pellegri e Raoul Bellanova, che l’Inter non sa ancora se riuscirà a trattenere. Male, invece, e se l’aspettavano in pochi, Destiny Udogie, uno dei migliori laterali del nostro campionato e che dall’anno prossimo giocherà al Tottenham, ma che stasera ha regalato un gol agli avversari.

L’Italia piace, ma perde contro la Francia: la colpa è soprattutto dell’arbitro (e stavolta non è una scusa)

Non è una giornata come le altre per l’Italia del calcio, perché stasera contro la Francia (e non può mai essere una partita come le altre) c’è l’esordio della Nazionale Under 21 negli Europei di categoria. Le aspettative sono alte, altissime perché la nostra sulla carta è un’ottima selezione nutrita anche di calciatori già affermati come Giorgio Scalvini e Sandro Tonali che stasera ha sul braccio anche la fascia di capitano e deve caricarsi sulle spalle il peso del gioco e della manovra dei suoi, proprio nelle ore in cui il suo cartellino sta passando al Newcastle per 80 milioni di euro (bonus compresi) e con tutto ciò che vuol dire per il destino del Milan e dei suoi valori.

Il primo pallone della partita è a disposizione dell’Italia, ma il lancio di Scalvini è fuori misura e non trova nessun compagno. La partita è da subito molto fisica e lo si intuisce in un paio di contrasti aerei in cui i calciatori mostrano la grinta con cui sono pronti ad affrontare i confronti. L’Italia, nelle prime fasi di gioco, vive dei momenti in cui la palla fa fatica a circolare e la manovra non è scorrevole, anche a causa del pressing serrato da parte della Francia che porta i centrali azzurri a lanciare spesso la sfera lunga e consegnare di fatto il possesso agli avversari. Gli azzurri sembrano anche in grande difficoltà ad arginare le qualità di Kalimuendo che è veloce e a tratti incontenibile nell’uno contro uno, soprattutto quando riesce a puntare i difensori di Nicolato.

Con il passare dei minuti, però, l’Italia prende coraggio e riesce a trovare le giuste trame di gioco, necessarie per non soffrire troppo la pressione dei transalpini. Il primo squillo, però, e che rischia di essere quello decisivo, è quello della Francia. Kalimuendo, l’uomo più pericoloso tra le fila dei Bleus, trova un colpo di tacco meraviglioso e sblocca la partita al 23esimo minuto su assist di Pierre Kalulu, difensore che siamo abituati a conoscere dalle tante presenze con il Milan.

L’Italia, però, non si perde d’animo e anzi prende coraggio nel tentativo di rimettere a posto le cose. Sforzo che, senza subire troppo il contropiede degli uomini di Sylvain Ripoll, dà i suoi frutti. Tonali, infatti, trova un grande assist per Pellegri che va a segno. L’arma segreta di Nicolato ha pagato, dato che in tanti davano per favorito Lorenzo Colombo per un posto da titolare.

Il primo tempo si conclude con qualche chance per parte, ma senza che il risultato cambi ulteriormente.

L’inizio di secondo tempo vede sicuramente diverse occasioni in più. C’è anche una sostituzione da parte di Nicola che sceglie Gnonto al posto di Cambiaghi. Intanto, l’Italia lamenta un evidente tocco di mano in area di rigore per un braccio largo, ma non c’è il Var e la terna arbitrale non ravvisa il penalty. Poco dopo il 60esimo, poi, la Francia trova il 2-1 e le polemiche sono ancora più forti. L’arbitro non fischia un evidente intervento a gamba tesa su Okoli che cade a terra dolorante. Sul proseguo dell’azione, però, c’è un grave errore di Udogie che perde il pallone in uscita, rischiando un dribbling insensato in area di rigore, e regala il pallone a Barcola che tutto solo davanti a Carnesecchi non può sbagliare. I transalpini esultano, gli azzurri protestano, ma anche in questo caso non c’è la tecnologia che possa correggere l’errore.

La squadra in vantaggio, a questo punto, opera un paio di sostituzioni: esce Thuram, che stasera non è stato decisivo come in altre occasioni, entra Rayan Cherki, altro centrocampista di grande qualità. Finisce anche la partita dell’autore del gol Barcola e subentra Michael Olise. Gli azzurri da questo momento in poi fanno fatica a farsi vedere nella metà campo avversaria, mentre la Francia va vicina al gol su calcio piazzato. Sulla strada degli uomini di Ripoll, però, c’è Carnesecchi che respinge in tuffo. Gnonto non riesce a incidere sulla partita e perde anche un paio di palloni dolorosi, mentre i Bleus vanno più volte vicini al gol prima che Pirola alzi la saracinesca e chiuda gli attacchi avversari.

Le più grandi occasioni continuano a essere della Francia. Cherki tenta il gol da centrocampo dopo un’altra palla persa dall’Italia e vedendo Carnesecchi fuori dai pali, ma il suo tiro finisce fuori e non di poco. Il brivido, però, resta. Al 75esimo, Nicolato opta per una doppia sostituzione: Fabio Miretti e Matteo Cancellieri entrano in campo in luogo di Rovella e Pirola. Poco dopo Wahi e Adli vengono scelti da Ripoll e finisce la partita di Kalimuendo, decisivo questa sera, e di uno sfinito Gouiri. Con il cambio modulo dell’Italia, che passa al 4-3-3, e dopo un altro salvataggio da parte di Bellanova, il match cambia. Prima gli azzurri hanno una doppia occasione clamorosa con Miretti e Cancellieri, ma in entrambe le occasioni il portiere para. All’83esimo, è ancora l’attaccante della Lazio che fa una grande giocata a centrocampo e lancia Gnonto che viene atterrato da Bade ultimo uomo. L’arbitro decide di espellere il difensore francese. L’Italia ha anche a disposizione un’interessante calcio di punizione con Miretti, ma il suo tiro è fuori misura.

Gli uomini di Ripoll, a questo punto, cercano di respirare e di tenere soprattutto il pallone lontano dalla porta, vista anche l’inferiorità numerica. All’87esimo, c’è una grande combinazione tra Bellanova e Miretti sulla fascia di destra: il cross del terzino arriva a Gnonto che calcia bene, ma il portiere respinge corto. Cancellieri si avventa sul pallone, ma spara alto sopra la traversa. Un errore grave a questo punto della partita, ma che non fa demordere gli azzurri dal loro obiettivo di rimettere a posto le cose. Ripoll sostituisce Kone con Simakan, mentre l’Italia si gioca anche le carte Colombo e Parisi al posto di Ricci e Udogie.

L’Italia, quindi, si sbilancia ulteriormente e continua a spingere sugli esterni dove Bellanova e il laterale dell’Empoli avanzano con costanza per trovare assist che valgano il pareggio. Al 91esimo, gli azzurri trovano, proprio con Parisi, un grandissimo assist con Bellanova che svetta di testa e la mette in porta. La terna arbitrale, però, clamorosamente non vede e non assegna la rete, nonostante il pallone fosse abbondantemente dentro. Mancano ancora quattro minuti dei cinque di recupero assegnati e la Francia ora cerca di gestire la sfera per mantenere la vittoria. L’ultima occasione degli azzurri arriva con un lancio lungo di Carnesecchi che viene controllato senza problemi. L’arbitro fischia tre volte tra i fischi di tutto lo stadio e la rabbia dell’Italia, letteralmente derubata dalle decisioni del direttore di gara. Se ne parlerà tanto, ma il campo ha dato la sua sentenza: vince la Francia con il risultato di 2-1 e ora la squadra di Nicolato non può più sbagliare per superare il turno.

Le interviste e l’analisi della partita tra Italia e Francia: i valori tecnici cedono ai troppi errori arbitrali

Potremmo iniziare parlando di calcio, delle occasioni da una parte e dall’altra, degli errori commessi e di quelli degli avversari, anche delle belle giocate che abbiamo visto da due delle grandi favorite per la vittoria finale in questo Europeo Under 21. E invece no, perché stasera, in una partita bellissima e che poteva essere uno spot per il calcio dei giovani e quello che sarà il futuro, la parte del protagonista purtroppo l’ha avuta l’arbitro olandese Lindhout che ha compiuto almeno tre o quattro errori decisivi che hanno destabilizzato per forza di cose l’andamento del match e il suo esito finale.

E non può che partire da qui anche Nicolato nell’intervista a caldo a “Rai Sport” subito dopo il triplice fischio: “Faccio fatica a parlare della partita oggi, non è possibile vedere questi arbitraggi e ho l’impressione che gli episodi abbiano inciso troppo. La gestione di ha visto sfortunati, anche se abbiamo perso con una grande squadra. Ora testa alla Svizzera? Dobbiamo risolvere adesso il girone nelle prossime due partite, in un gruppo molto difficile. Andiamo avanti. Abbiamo fatto una buona partita, possiamo fare ancora di più ma avevamo di fronte una squadra top. Non abbiamo capitalizzato le occasioni avute e gli episodi contato tanto. Stasera meritavamo qualcosina in più”.

Fa sentire la sua voce anche Nicolò Rovella, uno dei grandi protagonisti della selezione azzurra e nel cuore del centrocampo: “Abbiamo disputato una grande partita, meritavamo qualcosa di più però abbiamo ancora partite davanti e possiamo qualificarci”. Ma sugli episodi arbitrali glissa: “Dobbiamo pensare alle prossime partite e pensare a vincere, ho visto una grande Italia”.