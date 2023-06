L’Italia ha perso contro la Norvegia ed è eliminata dagli Europei Under 21

L’Italia Under 21 è già arrivata all’appuntamento con il suo destino, perché oggi contro la Norvegia si è giocata una partita da dentro o fuori, un’opportunità di accedere alle fasi finali della competizione che non è affatto scontata, visto anche il girone di ferro che gli azzurrini si sono trovati a dover fronteggiare. Alla fine, la squadra di Paolo Nicolato è uscita dalla competizione dopo una dolorosa sconfitta per 0-1 contro la Norvegia.

Si conclude così con largo anticipo rispetto alle attese il percorso degli azzurrini che hanno trovato la loro peggiore prestazione proprio nella partita decisiva per accedere alla fase successiva. Il dito è puntato soprattutto verso l’attacco che ha dato raramente l’impressione di essere cinico e concreto, soprattutto pronto per un appuntamento così importante. Finisce tra le lacrime, dunque, e niente Olimpiadi, neanche lontanamente.

L’Italia crolla alla terza: perde contro la Norvegia e non supera neanche la fase a gironi agli Europei Under 21

C’è da fare buon viso a cattivo gioco per l’Italia che nell’Europeo Under 21 si trova subito a giocare una partita decisiva, quella che può offrire il pass per la fase finale del torneo. Il confine che si trovano a dover vivere gli azzurrini è quello tra il fallimento e l’aspirazione a un buon risultato, forse anche un sogno se le cose dovessero mettersi nel verso giusto. Sicuramente la Norvegia non è un ostacolo scontato e questo l’abbiamo visto anche nel primo tempo contro la Francia, e anche qualcosa di più, in cui i nostri avversari di questa sera hanno espresso un buon gioco e hanno evidenziato un’ottima difesa che i ragazzi di Nicolato dovranno cercare di perforare.

A partire forte è subito l’Italia, anche se a ritmi non troppo elevati. Gli azzurrini cercano di gestire al meglio il pallone e di far ruotare il pallone dalla difesa verso gli esterni per poi tentare di servire gli attaccanti in area di rigore. Anche in questo match, Bellanova rappresenta un valore aggiunto, visto che l’esterno di proprietà del Cagliari crea puntualmente la superiorità numerica e cerca di servire i compagni in area con qualità e potenza fisica. Al sesto minuto arriva il primo cartellino giallo della partita che viene sventolato in testa a Hakon Evjen dopo un brutto intervento del norvegese su un avversario italiano.

Gli scandinavi in questa fase si arroccano all’interno della loro area di rigore e cercano di lasciare meno spazi possibili a Gnonto e compagni che fanno un po’ di fatica rispetto al solito a trovare la via della porta. All’undicesimo minuto è proprio l’attaccante ex Inter a cercare l’assist per Pietro Pellegri, ma l’attaccante del Torino spreca, perdendo il tempismo della conclusione. Un minuto dopo l’Italia ha un’altra grande occasione per andare in gol: Bellanova sfonda ancora sulla fascia destra e crossa benissimo per Gnonto, ma l’attaccante di testa non riesce a trovare il bersaglio grosso e il suo tentativo di spegne sul fondo.

È il 14esimo, invece, quando c’è un altro colpo di testa, quello di Pellegri, ma anche lui, pur essendo più pericoloso, non realizza il gol necessario per sbloccare l’incontro. Il copione della partita, però, non cambia con l’Italia che cerca rapidamente di far girare la sfera e controlla chiaramente il match. Dal 19esimo in poi Gnonto sale in cattedra e trova un paio di tentativi importanti per i suoi. Prima scatta oltre la linea dei difensori avversari ma, proprio quando arriva al momento del tiro, viene recuperato da un calciatore norvegese. Al 22esimo, invece, cade in area di rigore, ma secondo l’arbitro non ci sono gli estremi per assegnare il penalty.

Al 26esimo, la Norvegia inizia a entrare in partita con Ceide, ma l’attaccante che ben conosciamo per il suo percorso in Italia non riesce a essere pericoloso, ben controllato dagli azzurrini. Al 30esimo, nessuna delle due squadre è ancora riuscita ad arrivare al tiro in porta e questa la dice lunga sull’andamento del match. Poco dopo Ricci ha un’ottima chance con un tiro da fuori area, dopo aver vinto un rimpallo, ma il suo tentativo viene bloccato da uno dei difensori avversari. Sei minuti dopo, Bellanova è ancora protagonista sulla fascia di destra, anche se il suo cross è fuori misura. Ne approfitta la Norvegia che ora mira a fare male in contropiede. Dopo una brutta palla persa da Rovella, il numero 8 tenta il tiro dalla distanza, ma colpisce troppo con l’esterno e senza trovare la porta.

C’è un po’ di apprensione per Gnonto che zoppica dolorante. Nicolato fa scaldare Cambiaghi, ma l’attaccante recupera e fa segno alla panchina di poter restare in campo. Al 39esimo Tonali recupera un buon pallone sulla trequarti, ma la Norvegia recupera velocemente le posizioni e abortisce il tentativo azzurro. Bellanova, poi, mette un cross molto interessante per l’inserimento di Tonali e non esce di tanto alla destra del portiere, dopo aver incontrato anche una deviazione.

Il terzino che nell’ultima stagione ha giocato all’Inter è molto bravo a mettere al centro un paio di palloni importanti per i compagni. Lo sono altrettanto i centrali norvegesi che svettano di testa e controllano le traiettorie spazzando la sfera. Pellegri, invece, si nasconde un po’ in area di rigore senza riuscire ad anticipare gli avversari. Al 44esimo, l’Italia è ancora pericolosa: Scalvini sale palla al piede e poi scarica per Gnonto che tenta una bella percussione personale. La difesa norvegese, però, riesce a deviare anche questo tentativo.

L’arbitro assegna un minuto di recupero, in cui si vede una bella apertura di Tonali che, però, non porta ad alcuna azione veramente significativi. Il primo tempo tra Italia e Norvegia finisce 0-0, mentre la Francia pareggia con la Svizzera per 1-1. In questo momento, quindi, gli azzurrini sarebbe qualificati come secondi del loro girone. Il calcio d’inizio della ripresa è degli avversari di Nicolato e dei suoi ragazzi che fanno subito partire il pressing per recuperare presto il pallone e ci riescono anche. Da qui gli scandinavi riprendono ad arroccarsi nella loro metà campo, mentre l’Italia cerca di mantenere la sfera per più tempo possibile e far male ai tre centrali. La prima conclusione del secondo tempo è, però, di Ceide: il suo tiro è centrale e non fa male a Carnesecchi. Gnonto cerca di venire a prendere il pallone basso, ma viene puntualmente affrontato e spesso steso dal diretto contendente. Di varchi, anche in questi primi minuti, non ce ne sono proprio e spesso il portiere della Cremonese deve anche ricorrere al lancio lungo per trovare un compagno. Proprio in una di queste occasioni, Ricci trova uno stop complicato e poi compie un fallo tattico venendo ammonito.

L’Italia serra i ranghi e va vicino più volte al gol. Bellanova ci prova con il mancino ma la sua conclusione finisce di tanto sul fondo. Poi cerca la via del gol anche Pellegri in un paio di circostanze ma entrambe non vanno a segno. Al 55esimo, in realtà, è la Norvegia ad andare più vicina al gol: Evjen si libera e va al tiro, Carnesecchi si tuffa e devia in corner. Il brivido sveglia gli uomini di Nicolato che reagiscono con Tonali, il cui cross però viene facilmente controllato dalla difesa. La manovra dei ragazzi di Nicolato diventa piuttosto frenetica e non porta a grosse soluzioni, solo tanti errori. Al 57esimo, Pellegri lancia Gnonto in profondità, ma l’attaccante calcia di collo pieno trovando solo l’esterno della rete. Per la Norvegia è il momento dei cambi: Bobb e Nusa entrano al posto di Jatta e Evjen. A Nusa bisogna stare particolarmente attenti dato che si tratta del più giovane marcatore della storia del Brugge e di un talento cristallino. Poco dopo la Norvegia ha un paio di ottime chance: prima un cross che attraversa tutta l’area di rigore e senza trovare deviazioni, poi un tiro da ottima posizione che viene ribattuto all’ultimo momento da Okoli.

Arriva il momento delle sostituzioni anche per l’Italia: finisce la partita dei due attaccanti, Gnonto e Pellegri, al loro posto è il turno di Cambiaghi e Colombo, sperando di trovare così la scossa per il gol partita. L’attaccante del Torino se ne va direttamente negli spogliatoi per evitare di protestare e prendere un altro giallo, scelta che già in passato aveva spiegato. Al 65esimi arriva la doccia fredda per l’Italia: Nusa va via sulla destra, Carnesecchi sbaglia l’uscita e Botheim segna a porta vuota. In questo momento, vista la vittoria della Francia sulla Svizzera, alla Norvegia basterebbe solo un gol per superare clamorosamente il turno. Gli azzurrini sembrano un po’ impallati e sulle gambe, mentre gli scandinavi ora ci credono davvero e spingono per tentare di trovare la rete. Al 69esimo Colombo tenta una bella giocata personale, ma la scelta è sbagliata e viene prontamente chiuso. Altri cambi da entrambe le parti: fuori Ceide, dentro Sahraoui. L’Italia, invece, deve aspettare perché gli azzurri non sono riusciti a fare le sostituzioni in contemporanea rispetto ai loro avversari. Al 71esimo, è il turno anche dei nostri: è finita la partita di Rovella, mentre è il turno di Miretti. Entra anche Cambiaso al posto di un Bellanova stremato. La Norvegia cerca di attaccare sugli esterni, ma non trovano lo sbocco necessario per fare male. L’Italia cerca di svegliarsi e lo fa con un tentativo di Cambiaghi che, però, non arriva a destinazione. Lovato, subito dopo, è attento a chiudere in area di rigore un cross dalla sinistra. Al 76esimo, Cambiaghi ha la grossa occasione per rimettere a posto le cose. Il calciatore dell’Empoli salta secco un avversario nell’uno contro uno e poi di mancino va al tiro spedendo il pallone di poco alto sopra la traversa.

Nicolato vuole offendere, non difendere l’unico gol che separa la Norvegia dall’impresa, quindi sostituisce Scalvini con Cancellieri. Al 79esimo, gli azzurri possono beneficiare di un calcio d’angolo a favore. Prima però c’è tempo di altre due sostituzioni per la Norvegia: Zafeiris e Kamanzi entrano per Kitolano e Wolfe. Sugli sviluppi del corner, però, l’Italia va a centimetri dal pareggio. Dopo una spizzata sul primo palo, Cambiaghi devia a pochi passi dalla linea e colpisce la traversa. Poi i ragazzi di Nicolato tremano per un paio di tentativi avversari, ma si salvano con Carnesecchi. Intanto, la Francia dilaga sul risultato di 4-1 escludendo definitivamente la Svizzera dalla corsa per la qualificazione.

L’Italia tenta di mettere ordine e impostare il gioco, ma il pressing della Norvegia è forte e spesso gli uomini di Nicolato forzano la giocata perdendo il pallone. All’85esimo, Nusa crea ancora il panico nella difesa azzurra. Scarta un paio di avversari e calcia forte, ma Carnesecchi stavolta è attento e devia in angolo. Sul corner successivo, gli scandinavi non sono precisi e non trovano la porta. Sul ribaltamento di fronte ci prova l’Italia dalla sinistra: Cancellieri non sfrutta il cross e non arriva sul pallone. Gli uomini di Nicolato continuano a soffrire: la Norvegia attacca con tanti uomini e abbassano troppo gli azzurri, spesso in ritardo sulla sfera.

All’88esimo, si fa rivedere in attacco Ricci: il suo tentativo, però, è scolastico e viene controllato dalla retroguardia avversaria. Due minuti dopo, l’Italia perde un altro pallone banale con Cambiaghi, ma neanche la Norvegia riesce a sfruttare la ripartenza. Inizia a farsi sentire la stanchezza, ma ci sono ancora cinque minuti da giocare, quelli di recupero. All’91esimo, Cancellieri spreca una buona opportunità in situazione di superiorità numerica: in vantaggio tre contro due non passa il pallone e viene chiuso. Al secondo minuto di recupero, la Norvegia conquista un buon calcio di punizione dai 30 metri. Il tentativo passa in mezzo alla barriera, ma trova Carnesecchi attento a respingere lateralmente. Cancellieri intanto viene ammonito per un fallo da dietro. Gli ultimi scampoli di partita sono a favore dell’Italia ma non basta. L’Italia non riesce a trovare neanche un gol e viene eliminata, passano la Francia, straprima nel girone e la Svizzera. Restano solo le lacrime ai calciatori azzurri che erano dati tra i favoriti per la vittoria finale e invece vengono eliminati già ai gironi.